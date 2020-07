Serie A: l'Inter stecca contro la Roma, Spal retrocessa in Serie B

Dopo la vittoria del Milan di Stefano Pioli ai danni del Bologna di Sinisa Mihajlovic, la Serie A continua il suo programma con le partite della domenica, che hanno portato risultati molto importanti per la classifica. Il primo verdetto è quello relativo alla prima retrocessione dell’anno con la Spal che, per effetto della sconfitta a Brescia, retrocede in Serie B. L’Inter, invece, pareggia a Roma e perde la speranza di riaprire il campionato pur qualificandosi matematicamente alla prossima Champions League.

Continua a leggere

Continua a leggere

L’Inter pareggia e ora la Juventus può chiudere i giochi

Il big match della serata, quello tra Roma e Inter, si è aperto nel migliore dei modi per la squadra di Antonio Conte con i nerazzurri si sono infatti portati in vantaggio grazie alla rete di De Vrij al 15’ su assist di Sanchez. IIl pareggio dei padroni di casa è firmato Spinazzola mentre la rimonta della squadra di Fonseca si completa al 57’ grazie con Mkhitaryan. Antonio Conte prova a ribaltare il risultato in tutti i modi, inserendo anche Lukaku al 67’ ed Eriksen al 69’, ma deve accontentarsi del pareggio agguantato grazie al calcio di rigore realizzato dal subentrato Lukaku a soli due minuti dal fischio finale del match. In ottica Europa League importante successo per il Napoli in extremis contro l’Udinese: a rendere inutile il vantaggio friulano, di De Paul, infatti, ci pensano prima Milik e poi Politano all’ultimo secondo.

Leggi anche: l’Atalanta pareggia a Verona, ma è in Champions

Continua a leggere

Continua a leggere

Leggi anche Mert Cetin passa dalla Roma al Verona

La Sampdoria festeggia la salvezza

Ad aprire la domenica della trentaquattresima giornata di un campionato che oramai si avvicina sempre più al termine, è il match tra Parma e Sampdoria, con i blucerchiati che possono festeggiare in anticipo la salvezza. I padroni di casa passano in vantaggio grazie alla rete di Gervinho al 18’ del primo tempo. Al 26’ viene anche annullato un goal a Caprari, ma un autogoal di Bereszynski porta i ducali sul due a zero nel finire di primo tempo. La squadra di Claudio Ranieri però non si disunisce, e al 48’ accorcia le distanze grazie a Chabot, e al 69’ trova il pareggio grazie a Quagliarella. Poi al 78’ arriva anche il goal della vittoria, con il solito Bonazzoli.

La Spal matematicamente in Serie B, lo spareggio salvezza va al Genoa

Ora è ufficiale: con la sconfitta contro Brescia per 2-1, grazie alla doppietta di Zmrhal, la Spal retrocede in Serie B. Alla formazione di Di Biagio infatti, non è bastato portarsi in vantaggio con il goal di Bryan Dabo al 42’ del primo tempo. Termina con il risultato di 2-0 il match tra Fiorentina e Torino, due club che oramai non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. I padroni di casa scendono in campo più motivati degli avversari, e al secondo minuto di gioco passano in vantaggio grazie a un autogoal del difensore granata Lyanco. Nel secondo tempo è Patrick Cutrone, subentrato dalla panchina, a chiudere i giochi con il goal del due a zero al 75’. Di ben altra importanza è invece la sfida tra Genoa e Lecce, che ora vede la squadra di Liverani proiettata verso la Serie B. Se prima di questa sfida era soltanto uno il punto che separava i due club, ora per effetto della rete di Sanabria e dell’autogoal di Gabriel sono 4 i punti che separano le due squadre. Agli ospiti non è bastato, infatti, il momentaneo pareggio firmato da Mancosu al 60’, che nel primo tempo ha anche sbagliato un calcio di rigore.