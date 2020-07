La Juve spreca il primo match-point scudetto. L’Udinese batte la squadra di Sarri per 2-1 grazie al goal di Fofana nel recupero.In precedenza avevano segnato De Ligt e Nestorovski. La Juve perde così l’occasione di laurearsi campione d’Italia con tre giornate d’anticipo. La squadra di Sarri avrà comunque una seconda occasione nella gara in programma domenica 26 luglio contro la Sampdoria.

Fofana beffa la Juve

Nel primo tempo la Juve controlla il pallino del gioco ma l’Udinese si difende ordinatamente e rischia poco. I bianconeri trovano il vantaggio nel finale della prima frazione grazie a De Ligt. Il centrale olandese raccoglie un rimpallo al limite dell’area e conclude in porta trafiggendo Musso per l’1-0. L’Udinese incassa il colpo e reagisce: al minuto 7 della ripresa i friulani pareggiano i conti con Nestorovski che infila Szczesny con un bel tuffo di testa su cross di Sema. La Juve non ci sta e si riversa nella metà campo avversaria ma non riesce a creare grandi grattacapi alla difesa friulana. In ombra Cristiano Ronaldo che è parso molto meno ispirato rispetto alle ultime uscite dei bianconeri. In pieno recupero arriva anche la beffa finale: Fofana parte in contropiede, salta De Ligt e mette in porta il goal del 2-1 dell’Udinese.