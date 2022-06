Serie A, si parte con Lecce-Inter e Milan-Udinese

L’attesa è finita e con il sorteggio del campionato di Serie A è iniziata ufficialmente la stagione calcistica 2022/2023 dove il Milan scenderà in campo con il tricolore cucito sul petto a distanza di 12 anni dall’ultima volta.



La Lega Calcio ha finalmente svelato il calendario della prossima Serie A, torneo che quest’anno presenta molte novità tra le quali un’interruzione di circa due mesi per far spazio ai Mondiali in Qatar.

Il campionato inizierà addirittura il 13 agosto, mese al termine del quale si vedranno già le reali ambizioni dei club che dal 13 al 31 disputeranno ben 4 incontri.

La pausa per il mondiale stravolgerà tutto e gli allenatori dovranno essere bravi a sfruttare al meglio le risorse fisiche e soprattutto mentali dei propri calciatori.

Milan-Udinese e Lecce-Inter, la Serie A riparte

Aveva iniziato la sua prima avventura con la maglia nerazzurra siglando una doppietta contro il Lecce, Romelu Lukaku ripartirà tre stagioni dopo sempre contro i salentini sotto il caldo sole di agosto.

Il Milan campione d’Italia ospiterà l’Udinese in una sfida sempre difficile ed ostica da affrontare, mentre la Juventus accoglierà all’Allianz Stadium il temibile Sassuolo.

Scontro subito affascinante in Lombardia dove il neo-promosso Monza sfiderà il Torino in una sfida anche “imprenditoriale” tra Silvio Berlusconi ed Urbano Cairo.

Il Napoli di Luciano Spalletti andrà a Verona mentre la Roma di Jose Mourinho sfiderà la Salernitana, per la Lazio ci sarà il Bologna di Mihajlovic.

Subito emozioni con Juventus-Roma alla terza giornata!

I bianconeri affronteranno già alla terza giornata un primo big match ospitando la Roma di Jose Mourinho allo Juventus Stadium.

I derby di Milano si giocheranno il 4 settembre ed il 5 febbraio, mentre per Roma Lazio bisognerà aspettare il 13 novembre.

La 13esima giornata oltre al derby capitolino prevede anche la supersfida tra Juventus e Inter.

Tanto entusiasmo e passione tra i tifosi che non vedono l’ora di riempire gli stadi e sfruttare un mese di agosto che regalerà grandi partite e permetterà di fare le prime valutazioni in vista di una lotta scudetto che si preannuncia competitiva e difficile come non mai.