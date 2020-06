Appena un giorno per riposare (guardando la Serie B), poi di nuovo in campo. La Serie A ripartirà questa sera con gli anticipi scudetto: alle 19.30 Torino-Lazio, mentre alle 21.45 scenderanno in campo Genoa e Juventus, con gli juventini che avranno il vantaggio di conoscere il risultato dei biancocelesti. Questa sera dunque, si potrebbe smuovere qualcosa nella corsa scudetto, con la corda che potrebbe sia allungarsi, che accorciarsi, tutto nella stessa nottata.

Le partite del mercoledì

Si proseguirà poi mercoledì, con Bologna-Cagliari e Inter-Brescia alle 19.30. Se le prime due potranno scendere in campo relativamente tranquille, Inter e Brescia dovranno convivere con il pensiero della vittoria ad ogni costo: i padroni di casa per riscattare la brutta prestazione di Parma, dove hanno vinto ma con molta fatica, e per rispondere a Lazio e Juventus, mentre il Brescia per continuare a credere a una disperata e insperata salvezza. Programma che diventerà molto più corposo alle 21.45, quando in campo scenderanno Fiorentina-Sassuolo, Lecce-Sampdoria, Spal-Milan e Verona-Parma. Partite che, eccezion fatta per i viola, potrebbero già essere decisive in ottica Europa League.

I posticipi della 29esima giornata di Serie A

A chiudere il ventinovesimo turno di Serie A, ci sarà uno scontro di alta classifica: è previsto per giovedì alle 19.30 il match tra Atalanta e Napoli, che scenderanno in campo per portare a casa punti davvero preziosi: l’Atalanta per provare a inseguire l’Inter al terzo posto, mentre il Napoli per provare una disperata rincorsa al quarto, che garantirebbe la Champions League. Alle 21.45 invece, l’ultima partita del turno: quella tra Roma e Udinese, che dovranno riscattare le rispettive sconfitte contro Milan e Atalanta.

