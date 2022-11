Serie A 2023-2024, le nuove date ufficiali: quando inizierà il campionato

Arrivate con anticipo da parte della Lega di Serie A le date di inizio della prossima stagione: si parte il 20 agosto, ultima giornata 26 maggio 2024.

La decisione anticipata – rispetto a quanto avvenuto in passato – della Lega di Serie A di comunicare le date del prossimo campionato. Lo scorso 14 novembre si era tenuto il Consiglio di Lega, che aveva poi fatto emergere i dettagli sulla finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan che si svolgerà in Arabia Saudita.

Serie A, le date ufficiali del campionato 2023-2024

Nemmeno al giro di boa della stagione corrente (quella 2022-2023) la Lega di Serie A ha deciso di comunicare le nuove date riguardanti il prossimo campionato di calcio. Decisione che arriva in un momento di calma apparente, vista la pausa per i Mondiali in Qatar.

Un piccolo momento per rifiatare per i club, non per i calciatori, e per i dirigenti che con un calendario così fitto hanno approfittato della sosta dei campionati per portarsi avanti e stilare le date della prossima Serie A.

Il via è previsto dunque per il 20 agosto 2023, tornando quasi alla normalità rispetto alla stagione 2022. Si, perché vista proprio l’anomalia del mondiale invernale, quest’anno le squadre erano tornate in campo nel bel mezzo dell’estate, già il 13 agosto. Ultima giornata sarà invece il 26 maggio del 2024 – quest’anno terminerà il weekend del 4 giugno.

Durante l’ultimo consiglio di Lega svoltosi il 14 novembre, sono emersi anche i dettagli riguardanti alla finale di Supercoppa Italiana.

Supercoppa, il derby in Arabia Saudita

Mentre il Qatar rischia di lasciare strascichi nel nostro campionato anche in termini di regolamento – visti i maxi recuperi concessi nelle prime partite dei gironi che potrebbero essere introdotti anche nella Serie A – si pensa a un’altra meta orientale per un grande evento calcistico.

Stiamo parlando della finale della Supercoppa Italiana che si svolgerà in Arabia Saudita; già scenario di una finale di Supercoppa con i rossoneri protagonisti nel gennaio del 2019 contro la Juventus, che in quel caso si prese la rivincita della finale persa l’anno prima ai calci di rigore sempre in Supercoppa ma a Doha, con il risultato di 1-0.

Stavolta andrà in scena il derby, quasi 11 anni dopo visto che i due club milanesi l’ultima volta si erano affrontanti in finale di Supercoppa nell’estate del 2011 a Pechino – con una vittoria del diavolo in rimonta per 2-1.

La sfida andrà in scena il 18 gennaio 2023 al King Fahd International Stadium di Riyadh, per la competizione che è stata adesso rinominata Ea Sports Supercup 2022/2023. Calcio d’inizio alle ore 20, con i classici tre slot per le sostituzioni (5 in totale) e 15 giocatori massimo in panchina a disposizione per i due club.