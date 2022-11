Digitale terrestre, il 20 dicembre chiudono i canali: chi deve cambiare TV

Brutte notizie, tra pochi giorni alcuni canale chiuderanno, precisamente dal 20 dicembre 2022 non si potranno più ricevere i canali storici della Rai. Ma non è finita qua, perché cambierà tutto. Siete pronti a scoprire tutte le novità? Da non credere: scopriamo cosa accadrà.

20 dicembre 2022, ormai è ufficiale, segnatevi questa data perché è storica. Alcuni canali più importanti della Rai saranno eliminati dalla piattaforma del nuovo digitale terrestre. In questo giorni non saranno più disponibili diversi canali televisivi. Ma per quale motivo? Cosa sta accadendo? Scopriamo di più.

Il 20 dicembre chiudono i canali: tutti i dettagli

Non tutti sanno che alcuni canali vengono ancora trasmessi con lo standard mpeg 2, uno standard ormai troppo vecchio, dato che non supporta nemmeno l’alta definizione. Proprio per questo, gli esperti hanno deciso di cambiare ogni cosa ed improntare i nuovi standard sull’alta definizione e pure su contenuti multimediali al passo con i tempi.

Il nuovo standard trasmissivo sarà appunto, il DVB-T2 – HEVC Main 10 Mpeg-4. Il 20 dicembre ci sarà questo passaggio e diremo addio per sempre al MPEG-2, quindi alla bassa definizione. Ma come bisogna aggiornare la nostra televisione in modo corretto? Occorre attrezzarsi con la giusta tecnologia, altrimenti sarà impossibile vedere i nuovi canali in alta definizione.

Quindi, dal 20 dicembre non saranno più trasmessi i canali in mpeg 2. Dall’8 marzo 2023, invece, le trasmissioni Rai saranno diffuse anche sui canali HD. Avrete molto tempo per organizzarvi con l’acquisto del nuovo decoder. Fortunatamente sono in arrivo delle offerte speciali per acquistare dei decoder economici e innovativi. Ve ne consigliamo alcuni che faranno sicuramente al caso vostro: scopriamo di più.

Digitale terrestre, cambia tutto | I nuovi decoder

Un decoder che ha attirato l’attenzione di molte persone è senza dubbio il Decoder DVB-T2 Oluote Stick in offerta su Amazon a soli 20,11 euro, invece di 27,73 euro. Nel 2023, per vedere i principali canali Rai e il resto di tutta la nuova programmazione dovrete aver già acquistato un decoder o una TV di ultima generazione.

Milioni di italiani, per il 2023 dovranno impegnarsi per aggiornare la propria apparecchiatura televisiva in maniera definitiva ed essere pronti per l’arrivo del nuovo e innovativo standard. Senza dubbio è una grande scocciatura spendere altri soldi, ma ci sono ancora due bonus tv disponibili, anche se alcuni sostengono che questi due incentivi messi a disposizione dal governo non si possano più sfruttare.

Ma non è così, dato che sono bonus erogati fino ad esaurimento dei fondi. Fortunatamente i fondi ci sono ancora e quindi avete ancora l’occasione di sfruttare questi due bonus. Inoltre, siamo nel periodo del black friday e i prezzi si sono abbassati notevolmente. Il nostro consiglio è quello di sfruttare le offerte o i bonus per non farvi trovare impreparati nel 2023.