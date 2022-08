Serena Williams: US Open e poi ritiro per l’americana

Nessuno nell’era Open ha vinto di più di Serena Williams, l’americana è una leggenda assoluta di questo sport e a Flushing Meadows scenderà in campo per l’ultima volta, saluterà il suo pubblico ed appenderà la racchetta al chiodo definitivamente chiudendo una carriera sontuosa



Sono 856 le vittorie ufficiali, solo 155 le sconfitte per Serena Williams che in carriera ha vinto ben 23 titoli dello Slam diventando in assoluto (tra maschile e femminile) la tennista più vincente nella storia di questo sport.

Dopo il brutto ritorno a Wimbledon (sconfitta al primo turno) la campionessa americana ha annunciato la propria partecipazione allo US Open avvisando il pubblico però che quello americano sarà l’ultimo torneo della sua inimitabile carriera.

Dopo 27 anni di successi per Serena è arrivato io momento di dire addio ad uno sport che in questi anni le ha regalato tantissime gioie e poche delusioni rendendola in assoluto un’icona nel mondo della racchetta.

Us Open, l’ultimo ballo di Serena Williams

Ad oggi impossibile pensare ad un torneo di grandissimo livello per Serena Williams che a Wimbledon ha dimostrato una condizione fisica non ottimale e gli infortuni subiti negli ultimi anni hanno lasciato conseguenze evidenti sulla tenuta nell‘americana.



Serena Williams ovviamente farà leva sul proprio orgoglio cercando di dare fondo a tutte le proprie energie per chiudere in bellezza una carriera sontuosa.

Forse nessuno nella storia del tennis è stato mai dominante come Serena Williams che per tantissimi anni ha letteralmente dato l’idea di essere ingiocabile per le le proprie avversarie.

Serena Williams ha vinto in singolare, in doppio e in doppio misto stravolgendo le regole di questo sport e guadagnandosi il rispetto e l’ammirazione di tutti che continuano a vederla come assoluto punto di riferimento del tennis femminile e non solo.

Campioni del calibro di Rafael Nadal, Roger Federer e John McEnroe non hanno mai nascosto la propria ammirazione per l’americana definendola un esempio per tutti in questo fantastico sport.

Alla notizia dell’addio di Serena il pubblico ha iniziato una corsa online per riuscire a prendere il biglietto per le sessioni serali con la speranza di vedere l‘americana ancora una volta .

A New York la Williams si esibirà nel suo ultimo ballo, quello più affascinante e dove sicuramente, al di la del risultato, uscirà ancora una volta con il sorriso e con tante lacrime, lasciando lo sport che negli anni le ha dato ben 23 titoli del grande slam.