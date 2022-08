Sanna Marin nella bufera: 2 donne in topless si baciano a casa sua

L’immagine, che scatena ulteriori polemiche su Sanna Marin, è stata scattata a una festa dopo un festival e mostra due “influencer” in topless in bagno che si coprono il petto con un cartello che dice “Finlandia”.

Il Primo Ministro finlandese Sanna Marin, sembrava aver superato le polemiche dell’estate quando è emerso un nuovo episodio della sua vita privata che l’ha spinta a scusarsi pubblicamente martedì.

Sanna Marin: dopo il testa antidroga ora la foto in topless delle sue amiche

Un giorno dopo che un test antidroga negativo aveva risolto la polemica della scorsa settimana sul video in cui era apparsa a una festa, la socialdemocratica Sanna Marin si è scusata per un’immagine scattata durante una festa nella sua residenza ufficiale che ha definito “inappropriata”. Nella foto, diventata virale su Tiktok, due noti influencer del paese nordico appaiono baciarsi in topless con un poster che gli copre il petto con la scritta “Finlandia”.

“Secondo me, la foto non è appropriata. Chiedo scusa. Quel tipo di fotografia non avrebbe dovuto essere scattata, ma oltre a ciò, durante l’incontro non è successo nulla di straordinario”, ha detto ai media il leader 36enne. Sanna Marin ha spiegato che dopo aver partecipato a un festival musicale a luglio, lei e le sue compagne si sono recate a Kesäranta, la residenza ufficiale dei capi di governo a Helsinki.

“Eravamo nella sauna, nuotavamo e passavamo del tempo insieme“, ha spiegato. Il premier ha precisato che è stata l’unica festa privata tenuta durante le sue vacanze e che non c’era alcun rischio per la sicurezza, dal momento che nessuno è entrato nella residenza principale. Gli ospiti sono rimasti in giardino, accedendo solo alla sauna e al bagno al primo piano, in cui è stata scattata la foto.

Gli ingressi alla residenza sono stati chiusi con le chiavi e tutte le strutture sono state sorvegliate, ha chiarito. Ore prima di quella festa, a Ruisrock è stata scattata una foto del primo ministro, in cui appare come una più frequentatrice del festival vestita con jeans corti e una giacca di pelle. Quell’immagine è stata molto celebrata sui social network per aver mostrato una giovane capo del governo, capace di coniugare le più alte responsabilità con momenti di festa della sua vita privata.

“Eravamo nella sauna, nuotavamo e passavamo del tempo insieme”

Da quell’istantanea, tuttavia, la passione del premier per le celebrazioni è diventata oggetto di critiche nel suo Paese. Il video di una festa in cui la si vede bere, ballare e cantare in una residenza privata ha generato un ampio dibattito pubblico in Finlandia, dove la sua capacità di guidare l’Esecutivo è stata messa in discussione.

Di fronte alle accuse di uso di droga durante la riunione, venerdì scorso il presidente del Consiglio è stato costretto a fornire spiegazioni ea sottoporsi a un test antidroga, il cui esito negativo è stato annunciato lunedì.

A dicembre, la leader è apparsa anche scusarsi pubblicamente per non essersi isolata dopo che il ministro degli Esteri Pekka Haavisto, con cui era stata in contatto, è risultato positivo al covid. Come ha spiegato, gli hanno mandato due sms informandolo della situazione e raccomandandogli di isolarsi, ma lei non li ha visti. Era in una discoteca ed era uscito senza il suo cellulare professionale, e non li ha letti fino al giorno successivo.

Sanna Marin cerca di proiettare un’immagine spensierata. “Voglio mostrare che ci sono persone normali con una vita normale in questi lavori”, ha detto in passato. Si è anche lamentata del fatto che lei e altri giovani ministri del suo governo siano stati oggetto di messaggi di odio per essere donne e per il loro aspetto.