Pesce, questo NON dovresti mai metterlo a tavola: eppure in Italia ne escono tutti pazzi

Questo pesce non deve essere messo in tavola, anche se per la maggior parte degli italiani è ottimo. Il motivo ti lascerà senza parole.

L’ecosistema è a rischio per colpa dell’essere umano. Mai come negli ultimi anni ci si è resi conto di come l’uomo abbia un impatto negativo sulla sopravvivenza del pianeta.

Oltre all’ambiente e all’inquinamento, si parla anche di cibo e di come carne e pesce siano oramai sfruttati in maniera incontrollata. Oltretutto, nella maggior parte dei casi, si tratta di prodotti non autoctoni trasportati in aereo o in nave. Tutto questo ha un ruolo sulla crisi climatica e sugli animali in via d’estinzione.

Palando espressamente di pesce, l’overfishing è un fenomeno che in pochi considerano. Per questo motivo c’è un tipo di pesce che non deve essere acquistato, messo in tavola e mangiato.

Pesci in via d’estinzione, l’allerta WWF

Prima di vedere qual è il pesce da non mettere in tavola, bisogna evidenziare che il WWF mette l’accento su alcune specie che sono in via di estinzione e sarebbe bene fare attenzione.

Non è solo una questione etica e volta ad uno stop allo sfruttamento di questi animali, ma anche alcuni inganni a sfavore dei consumatori. Ci sono alcuni prodotti che vengono venduti sotto “falso nome” quando invece si tratta di specie in via d’estinzione.

Pesce da non mangiare e non mettere a tavola

C’è un post su Facebook che è tornato virale da poco tempo, di appartenenza dell’autore e zoologo Davide Rufino. L’esperto spiega di come sui alcuni banchi del pesce all’interno di supermercati o negozi di alimentari, la carne di squalo non venga etichettata nella maniera corretta.

Il WWF ha confermato quanto dichiarato nel post virale attraverso il suo rapporto Dal Mare al Banco del Pesce. Secondo quanto emerso, lo squalo viene venduto come palombo – verdesca o gattuccio rendendolo similare a questi grazie al taglio e alla presentazione. Sono tutte specie in via di estinzione e non dovrebbero essere vendute, comprate e consumate.

Questo porta l’Italia ad posizionarsi al quinto posto per la quantità di carne di squalo che viene consumata ogni anno, contando circa 9mila tonnellate. La carne di questo animale viene quindi etichettata come pesce pregiato o pesce spada, consapevolmente al fatto chela maggior parte dei consumatori non conosca la differenza.

È una frode alimentare ed è un danno per l’ecosistema, complice anche il fatto che il consumatore prediliga un pesce già confezionato e pulito quasi impossibile da riconoscere.

Il WWF conferma che nel Mediterraneo e nel mondo ci sono delle specie di squalo in via di estinzione. Il post di Facebook, inoltre, parla chiaro e mette in evidenza quelle che sono le specie vendute senza che vengano comunicate correttamente al consumatore. È quindi doveroso informarsi prima di ogni acquisto.