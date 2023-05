Serena Williams in dolce attesa del secondo figlio: l’annuncio al Met Gala

By

Serena Williams ha annunciato di essere incinta del suo secondo figlio durante il Met Gala, uno degli eventi più glamour di New York. L’ex campionessa di tennis è apparsa in dolce attesa insieme al suo marito, rendendo felici i suoi fan in tutto il mondo con questa notizia.

Ha lasciato tutti senza fiato l’ex tennista al Met Gala di New York. Sembra infatti che abbia sfoggiato un bellissimo vestito nero aderente che ha fatto risaltare le curve della sua nuova gravidanza.

Accompagnata dal marito ha infatti fatto il suo ingresso assalita dai flash delle macchine fotografiche che hanno immortalato il pancione di Williams. Questo per lei sarà il secondo figlio e i fan non vedono l’ora di conoscerne il sesso e il nome.

L’annuncio della tennista

Serena Williams ha annunciato di aspettare il suo secondo figlio, a sei anni dalla nascita della sua primogenita. L’annuncio è stato dato al Met Gala, evento organizzato dalla rivista Vogue al Metropolitan Museum of Art di New York.

Qui la campionessa americana di tennis è apparsa in dolce attesa, accompagnata dal marito. Williams non era sola, ma insieme al marito Alexis Ohanian, co-fondatore di Reddit. Durante l’evento, la campionessa americana di tennis ha mostrato il pancione, annunciando così la sua seconda gravidanza. Successivamente, ha confermato il lieto evento tramite un post su Instagram scrivendo

“Ero così eccitata quando Anna Wintour ci ha invitato tutti e 3 al Met Gala”.

Queste le dolci parole della “regina del tennis” sui social.

La seconda gravidanza

Si sa che Serena Williams è in attesa del suo secondo figlio, ma non si conosce ancora il sesso del nascituro né la data prevista per il parto. La notizia della gravidanza è stata annunciata dalla stessa campionessa di tennis sui social, dove promette di tenere aggiornati i suoi fan sull’evolversi della situazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Williams (@serenawilliams)

Serena Williams ha deciso di ritirarsi dal tennis professionale un anno fa, per dedicarsi alla famiglia e realizzare il suo sogno di diventare mamma per la seconda volta. La Williams ha dichiarato che la sua famiglia è la sua priorità e che ciò che conta di più nella vita non è la carriera ma l’amore della propria famiglia.

La notizia dell’imminente arrivo del secondo figlio di Serena Williams ha fatto il giro del mondo, grazie alla sua presentazione in grande stile al Met Gala, l’evento più glamour dell’anno che si tiene ogni maggio a New York. L’ex fuoriclasse del tennis, accompagnata dal marito Alexis Ohanian, ha sfoggiato un elegante abito nero firmato Gucci, che ha messo in risalto il suo pancione da mamma in dolce attesa.