Cina, dirigibile militare avvistato in una base nel deserto

È stato avvistato in Cina un mezzo lungo più di 30 metri, un dirigibile che si trova nell’area di un complesso militare a Nord-ovest.

Gli esperti aerospaziali parlano di una dimostrazione del progresso nel programma di dirigibili cinesi. In un momento di tensioni internazionali come quello che stiamo vivendo, anche episodi come questi fanno crescere l’allerta, perché il dirigibile in questione non era mai stato avvistato in precedenza quindi dovrebbe essere un mezzo relativamente nuovo, progettato per ricognizioni. Difficile fra l’altro nascondere un bestione di 30 metri e in effetti le immagini satellitari lo mostrano chiaramente, davanti a un enorme hangar che in una zona completamente desertica, appare in tutta la sua maestosità facendo apparire il mezzo quasi minuscolo.

Dirigibile avvistato in Cina

Fa parlare molto l’avvistamento di un grandissimo dirigibile della lunghezza di 30 metri in Cina, dove in una base militare nel Nord-ovest del Paese è stato individuato qualche mese fa, in sosta su una pista lunga quasi un chilometro.

A riportare la notizia è stata la Cnn e poi chiaramente questa è stata ripresa da tutte le maggiori testate giornalistiche perché si tratta di una notizia clamorosa. Gli esperti parlano di progresso nel programma di dirigibili cinesi.

Le immagini satellitari sono state ottenute in esclusiva dalla società statunitense Black Sky, pochi mesi prima prima dell’avvistamento del pallone spia in Carolina del Sud, che come sappiamo è stato abbattuto nel febbraio del 2022.

Il direttore esecutivo dell’Oklahoma Aerospace Institute, Jamey Jacobs, ha affermato che un mezzo imponente come questo potrebbe essere utilizzato come un sottomarino dei cieli, così lo ha definito, precisando poi che il dirigibile militare sembrerebbe avere capacità di propulsione e navigazione che consentirebbero di rimanere su una determinata area per periodi anche lunghi.

Cia e Consiglio di Sicurezza nazionale non hanno commentato ma sappiamo che un funzionario del Dipartimento della Difesa americana ha riferito che il Pentagono sa di questa cosa perché il dirigibile si vede molto bene.

L’agenzia satellitare Black Sky ha voluto diffondere le immagini riprese il 4 novembre e in queste si vede benissimo l’oggetto, anche perché tutt’intorno, nel Korla East Test Site, non c’è assolutamente nulla a parte l’hangar e questo contribuisce a rendere l’idea della grandezza del dirigibile.

Questo è stato sviluppato dall’esercito cinese e gli esperti parlano di un mezzo versatile e manovrabile, molto di più rispetto a quelli conosciuti finora. Sappiamo che sono sati utilizzati molto in guerre passate ma ultimamente erano scomparsi per i grandi costi nella realizzazione e l’enorme quantità di elio che occorre per tenerli in cielo. I dirigibili possono portare equipaggi molto ampi, di quasi 100 persone.

La Cnn ha sottoposto le immagini a diversi esperti del settore aerospaziale, che hanno confermato che si tratta di un dirigibile e di una pista di atterraggio, delimitati da un punto di rotazione che viene usato per il lancio. Sulla pista della remota base cinese c’è anche un enorme capannone di quasi 280 metri di lunghezza, però al momento è impossibile sapere che cosa ci sia all’interno di preciso.

Il pallone spia

Sono passati pochi mesi dall’abbattimento del pallone spia cinese avvistato in America, ordine dato da Biden perché l’oggetto insisteva su un sito militare che contiene informazioni top secret. Quando questo si è allontanato sorvolando una zona di mare, è stato colpito dai caccia.

Prima di quel momento, aveva attraversato quasi tutto il territorio statunitense, dal Montana al South Carolina, ufficialmente per raccogliere dati di natura meteorologica. Ovviamente il presidente non poteva permetterlo, specialmente perché la Cina è la principale alleata della Russia ma anche perché l’oggetto si era avvicinato troppo a punti militarmente sensibili della Difesa degli Usa, in particolare a un base nucleare contenente testate e altro.

Le riprese televisive mostrarono una piccola esplosione e il pallone che precipitava in acqua, i cui detriti sono stati poi recuperati dai miliari. L’avvistamento del dirigibile è avvenuto prima di questo evento ma entrambi sono da considerarsi molto pericolosi per la sicurezza, tuttavia l’Intelligenze statunitense, che ha ammesso di essere a conoscenza della base cinese, non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulla scoperta.

Anche dal Dipartimento della Difesa Usa c’è assoluto silenzio su quali potrebbero essere le minacce rappresentate dal dirigibile, però sicuramente questo verrà tenuto d’occhio per capire i suoi spostamenti e quindi come la Cina intende utilizzarlo.

Come dicevano, il rapporto fra Russia e Cina porta quest’ultima in una situazione scomoda, specialmente nei confronti degli Stati Uniti, la maggiore potenza sul fronte opposto. È chiaro quindi che ogni novità in campo militare costituisce un campanello d’allarme e una possibile minaccia alla sicurezza dello spazio aereo.