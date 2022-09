Serena Williams è ancora viva, altra vittoria e terzo turno!

Continua a stupire Serena Williams che supera anche Anett Kontaveit e continua la sua corsa all’ultimo torneo della propria carriera. La statunitense vince il tre set con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-2 confermando le buone sensazioni lasciate al primo turno e continuando a far emozionare i propri tifosi.



Vuole chiudere in bellezza la propria carriera Serena Williams che in questo Us Open continua a dimostrare una buonissima condizione fisica vincendo un match tirato e molto combattuto contro l’estone Konateveit, attuale numero 2 del ranking WTA.

Il pubblico, anche ieri sera, è stato tutto dalla parte di Serena Williams che ha ritrovato il suo tennis tornando a servire molto bene e gestendo con la solita calma tutti i momenti chiave della partita.

Quello contro Anett Kontaveitt era un test importante per la statunitense che ha dimostrato di potersi giocare il torneo fino in fondo.

Serena Williams risponde presente!

Altra grande vittoria da parte di Serena Williams che continua a cullare il sogno di chiudere la propria carriera con un altro trionfo in un torneo dello slam (sarebbe il 24esimo), la strada è ovviamente ancora lunghissima ma l‘americana ha dimostrato, rispetto a Wimbledon, di aver ritrovato una grande condizione fisica e di essere pronta per competere fino alla fine.

In molti avevano definito quello contro la numero due del mondo l’ultimo match ufficiale della carriera di Serena Williams, invece la tennista manda un altro grande messaggio al torneo riuscendo a vincere una partita combattuta ma gestita con grande personalità da parte della campionessa americana.

Davanti ad un Arthur Ashe in festa Serena Williams saluta sorridente dopo aver portato a casa il match in tre set rimandando il suo addio al mondo del tennis.

Venerdì la campionessa americana affronterà ai sedicesimi Ajla Tomljanovic, tennista contro la quale la Williams partirà sicuramente con tutti i favori del pronostico.

Non finisce di stupire la tennista americana che nonostante le tante vittorie ed una carriera da sogno dimostra di avere ancora fame di vittorie e voglia di migliorarsi nonostante questo sia il suo ultimo torneo della carriera.

Il vuoto che Serena Williams lascerà dietro di se sarà difficile da colmare ed anche in queste settimane il pubblico americano sta dimostrando grande affetto ad una campionessa assoluta che è riuscita a farsi amare da tutti non soltanto per il talento ma soprattutto per la professionalità mostrata in questi anni di dominio assoluto.