Avezzano, cede la trave dell’altalena: muore una bimba di 12 anni

Una tragedia che spezza il cuore, che forse poteva esser evitata. Ad Avezzano, una ragazzina di 12 anni ha perso la vita mentre stava giocando sull’altalena. Sono in corso le indagini per capire la dinamica esatta dell’incidente.

L’altalena era fissata ad una trave poggiata su due alberi. Qualcosa ha ceduto e la ragazzina non ce l’ha fatta.

Avezzano: la morte di una ragazzina che giocava

Una giovane vita spezzata all’età di 12 anni, semplicemente giocando. Questo è quello che è avvenuto in una frazione di Avezzano, in provincia de L’Aquila. Nel pomeriggio di ieri, la ragazzina stava giocando sull’altalena posta all’interno del parco dell’oratorio, nella frazione di San Pelino, quando la trave che reggeva l’altalena ha ceduto (forse spostandosi) ed è caduta addosso alla ragazzina.

Alessia, questo il nome della giovanissima, è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e portata in ospedale, ma a causa dei gravi traumi riportati è deceduta poco dopo l’arrivo nella struttura sanitaria.

Ma cosa è successo esattamente? E perché l’altalena ha ceduto? Secondo le prime ricostruzioni fatte dagli inquirenti, il pericolo che la struttura, rudimentale nella sua forma, potesse cedere da un momento all’altro, già c’era stato. Era realizzata con dei pali di legno e non era per niente saldamente ancorata al suolo. La trave, alla quale era poi appesa l’altalena, era appoggiata su due alberi.

Il movimento, forse, dell’altalena stessa ha provocato qualche spostamento nella rudimentale struttura che ha ceduto proprio quando la giovane Alessia stava lì giocando. È stata colpita in pieno e si è accasciata a terra. Quando un uomo, che era seduto poco distante, si è accorto di ciò che era successo, subito si è precipitato dove era la ragazzina, la quale era a terra, ansimante ma ancora cosciente.

Un’altalena costruita male

Subito la chiamata al 118 e l’arrivo dei soccorsi. Alessia è stata presa in braccio e stabilizzata, prima di esser portata all’ospedale di Avezzano in pronto soccorso. Ma sono stati i gravi e numerosi traumi interni che hanno portato al decesso della giovane.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri, per fare chiarezza sull’esatta dinamica di ciò che è accaduto ed anche per capire il perché quell’altalena fosse stata montata lì in quel modo così rudimentale.

Alla notizia della morte di Alessia, tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio, anche postati sui social, a partire proprio dalle autorità comunali di Avezzano che, in un post, si sono stretti al dolore della famiglia della giovanissima vittima.

Una tragedia che poteva essere evitata e sulla quale bisogna fare luce e chiarezza.