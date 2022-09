Agrigento: muore annegato a 42 anni, si è tuffato dopo una grigliata

By

Una tragedia si è consumata vicino Agrigento, sul lago Gibbesi: un uomo di 42 anni è morto durante una nuotata nel lago, dopo aver partecipato a una grigliata con la famiglia e gli amici. Ecco cosa è successo.

Una tranquilla gita al lago si può trasformare, in un niente, in tragedia: è successo a Naro, nella zona di Agrigento. Infatti, un quarantaduenne è morto annegato nel lago vicino, dopo un pranzo con amici e parenti.

Un episodio drammatico che ha sconvolto chi si trovava con lui, anche perché secondo le notizie il corpo non è più riemerso. Ecco cosa è successo durante la giornata di ieri.

Uomo annega nel lago: si tuffa dopo una grigliata e non riemerge più

Nell’Agrigentino si trova il lago Gibbisi, un luogo molto frequentato da famiglie per gite fuori porta, nella precisione a Naro.

Ieri, una famiglia come tante si trovava lì per una giornata insieme, per fare una grigliata e salutare l’estate. Un uomo, Alin Marian Balan di origine rumena, purtroppo è stato protagonista di un episodio orribile.

Alin era residente a Campobello di Licata e pare fosse solito andare, con famiglia e amici, presso il lago a Naro.

Dopo aver mangiato con amici e parenti, Alin ha deciso di tuffarsi nel lago, dove spesso molti bagnanti fanno il bagno. Purtroppo, però, si è inabissato a circa 60 metri dalla riva e non è più tornato a galla.

Panico e allarme tra i parenti, che subito hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati Vigili del Fuoco, con i sommozzatori di Palermo, che dopo tempo ancora non riuscivano a tirare fuori il corpo.

Questa mattina, arriva la notizia che la salma di Alin è stata recuperata, moltissime ore dopo l’accaduto. Ora, l’autopsia chiarirà le cause della morte dell’uomo, che purtroppo lascia la sua famiglia in un modo molto doloroso.

Altro incidente in Sicilia: turista muore annegato a Ragusa

Purtroppo, sempre nella giornata di ieri, un altro uomo è morto annegato in Sicilia. Stavolta, però, a Ragusa.

Un uomo di 54 anni, un turista originario di Saronno, è deceduto a seguito di un annegamento a Passo Marinaro, una zona balneare del ragusa no.

L’uomo pare sia entrato in acqua nonostante il mare molto agitato e, come da ricostruzione, avrebbe avuto un malore improvviso in acqua perdendo i sensi, annegando visto anche le condizioni del mare.

Due tragedia una dietro l’altra, che rendono ancora più consapevoli di quanto bisogna prestare attenzione in acqua.