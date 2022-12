Serena Bortone, sapevate chi è il fratello? Un personaggio molto importante

Serena Bortone, sapete che la conduttrice di Oggi è un altro giorno, ha un fratello? Lui è un personaggio molto importante. Ecco di chi stiamo parlando.

La bella bionda di Oggi è un altro giorno, conduttrice amatissima della Rai, ha un fratello che è un personaggio molto importante. Sapevate che proprio loro due hanno lo stesso sangue?

Serena Bortone, tutti gli occhi puntati sulla conduttrice Rai

Oggi è un altro giorno è sicuramente uno dei programmi di punta della Rai. La rete ammiraglia ha deciso di puntare su Serena Bortone come volto noto di questo format che, anno dopo anno, giorno dopo giorno, continua a riscuotere grande successo, proprio grazie al talento e alla professionalità della conduttrice che tanto è amata dal pubblico.

Ha una schiera fedele di fan e seguitori, Serena Bortone, che ogni giorno entra nelle case degli italiani con la sua dolcezza e la sua delicatezza. Cerca di affrontare sempre tutto col sorriso, la conduttrice, anche momenti drammatici o tristi che abbatterebbero chiunque.

Proprio di recente, si è ritrovata coinvolta insieme anche al suo cast nel caso di Memo Remigi, accusato di molestie nei confronti di Jessica Morlacchi. Nell’ultima intervista rilasciata a Francesca Fialdini nel suo programma Da noi…a ruota libera, Serena ha parlato per la prima volta di questa delicata questione esprimendo il suo punto di vista.

La conduttrice ha dichiarato che chi sbaglia paga e ha reputato giusto il licenziamento di Memo Remigi dalla Rai e dalla trasmissione. Serena è una donna dai grandi valori e principi etici e morali, tutti trasmessi dalla sua splendida famiglia. A proposito del suo privato, avete mai visto suo fratello? Lui è un personaggio davvero importante.

Chi è il fratello della conduttrice Rai

Serena Bortone è sicuramente una donna molto riservata, una conduttrice straordinaria ma che tenta di mantenere privato ciò che non attiene alla sfera professionale. Non sappiamo davvero nulla sulla sua vita sentimentale.

Mai un flirt, mai una paparazzata o un gossip sul suo conto. Di recente, Dagospia aveva lanciato uno scoop incredibile dichiarando che la conduttrice di Oggi è un altro giorno aveva iniziato una frequentazione con Lorenzo Viotti, un giovanissimo direttore d’orchestra: nessuno ha smentito questa voce ma neanche confermato.

Serena Bortone è una donna dai principi saldi, rispettosa e amante della famiglia. Figlia di due genitori davvero speciali che l’hanno cresciuta nell’amore e inculcandole il rispetto per sé stessa e per gli altri, Serena ha anche un fratello, lo sapevate?

Lui è davvero importante in Italia. Il suo nome è Paolo. Fratello e sorella si somigliano davvero tanto. Proprio come la famosa conduttrice, anche Paolo è una persona molto riservata che non ama una parlare del suo privato.

In rarissime occasioni lo abbiamo visto insieme alla sorella e i pochi scatti che abbiamo di lui sono quelli pubblicati proprio dalla conduttrice di Oggi è un altro giorno. Che cosa sappiamo sul conto di Paolo Bortone?

Proprio come la sua famosa sorella, Paolo è una persona molto timida e introversa. Non ama le luci dei riflettori e vuole che di lui si parli il più poco possibile. Pochi scatti quelli che circolano in rete e che lo mostrano in alcuni momenti di vita familiare.

Paolo è molto conosciuto in Italia e soprattutto nelle aule di tribunale: è infatti un affermato giudice. Sposato con una donna straordinaria, è anche papà della piccola Bianca. La nipotina di Serena è venuta al mondo un giorno dopo il suo quarantesimo compleanno, quasi a voler omaggiare la zia della sua splendida presenza.

Paolo e Serena, come ha confessato lei stessa in un’intervista rilasciata a TV sorrisi e canzoni, hanno un rapporto bellissimo. I due si vogliono tanto bene e cercano di trascorrere insieme più tempo possibile, lavoro permettendo.