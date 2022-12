Monetina nel forno, ecco il trucco che ti consentirà di risparmiare alla fine del mese

Con una sola monetina nel forno puoi risparmiare tantissimo sulla bolletta di fine mese. Un trucchetto da sottovalutare.



Basta una monetina, un centesimo di euro, messa nel formo per dire addio ai problemi: nessuno pensa di utilizzarla in questo modo. La pulizia profonda di un forno è una delle faccende domestiche che temiamo e che continuiamo a rimandare. Inoltre, la corretta pulizia profonda del forno consente di ridurre i consumi energetici e di risparmiare anche diverse centinaia di euro in bolletta. Cosa bisogna fare per risparmiare alla fine di ogni mese? Scopriamolo.

Forno elettrico: quanto consuma?

Il forno elettrico è un utilissimo elettrodomestico che consente di preparare e cuocere i cibi, dai primi piatti ai secondi piatti, dai contorni ai dolci. Quanto consuma questo elettrodomestico che accendiamo frequentemente? Il forno elettrico consuma circa 900 Wattora, se si mantiene la temperatura stabile pari a 180 gradi. Se si aumenta la temperatura del forno, aumentano i consumi, che hanno un impatto determinante sulle bollette energetiche.

Un ottimo trucchetto che consente di monitorare i consumi energetici di un forno è quello di acquistare un misuratore di consumo elettrico che consenta di monitorare il consumo dell’energia elettrica degli elettrodomestici. Inoltre, è bene acquistare un forno di classe energetica elevata.

Forno elettrico: a cosa serve la monetina?

Basta inserire una monetina nel forno per assicurare la corretta pulizia dell’elettrodomestico. Pulire il forno è un vero incubo per alcuni, dato che richiede molto tempo e fatica. Tuttavia, per facilitare questo compito, c’è un trucco semplice ed efficace, che consiste nell’utilizzare una monetina per pulire la piastra del forno.

Ecco come procedere:

lascia raffreddare la piastra del forno. Versa alcune gocce di detersivo per piatti e strofina con una spugnetta da cucina,

dopo aver rimosso la maggior parte delle macchie, concentrati sui residui più ostinati unti e bruciati,

strofina delicatamente le macchie con una monetina fino a quando non scompaiono. (Fai attenzione a non danneggiare la piastra e fare graffi),

fino a quando non scompaiono. (Fai attenzione a non danneggiare la piastra e fare graffi), pulisci la piastra una seconda volta con detersivo per piatti, risciacqua e asciuga con un canovaccio da cucina pulito.

Monetina in forno: puoi finalmente risparmiare

Seguendo la procedura sopra riportata puoi mantenere il tuo forno bello pulito e ridurre i consumi di energia. di conseguenza, puoi abbattere il salasso in bolletta. Di questi tempi, è molto importante trovare soluzioni efficaci che consentano di ridurre i consumi di energia elettrica in bolletta.

Pulizia della piastra del forno: altri trucchetti oltre la monetina

Oltre al trucco della moneta, ci sono altri metodi altrettanto efficaci per pulire la piastra del proprio forno elettrico.