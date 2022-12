Bonus famiglia, 40 euro al mese per sempre: come si ottiene e in cosa consiste

Nuovo bonus famiglia da 40 euro al mese senza limiti. Vediamo insieme chi sono i destinatari e come si ottiene.

Il Governo Meloni sta facendo di tutto per rendere la vita degli italiani meno difficile di quanto già non sia con strumenti e novità che possono aiutare ad arrivare a fine mese. A tal proposito si parla di un nuovo bonus famiglia 40 euro al mese per sempre e senza alcun limite. Ovviamente ci sono delle precisazioni da parte del Governo, con requisiti e categorie di interesse da valutare al meglio. Scopriamo insieme qualcosa in più di questo nuovo interessante aiuto?

Famiglie in difficoltà, quali sono le novità del Governo Meloni?

Come sappiamo le famiglie italiane si trovano a dover gestire una situazione molto particolare e dura. Il caro bollette si aggiunge al caro spesa e a tutti i rincari che ci sono stati in questi ultimi mesi: non da meno è l’inflazione salita sino al 12% che ha fatto precipitare completamente il potere di acquisto.

Ogni tipo di pagamento sta diventando impossibile da gestire e anche chi ha un lavoro stabile non può fare tutto senza aiuto. In alcuni Paesi è attivo il reddito base universale, mentre in Italia ci sono bonus e aiuti per le famiglie che sono stati studiati in base alle varie necessità e caratteristiche di varia natura.

Il Reddito di Cittadinanza potrebbe essere ben presto cancellato per alcune categorie di persone, mentre il Governo sta introducendo nuovi aiuti interessanti e da richiedere il prima possibile. Questo da 40 euro al mese per sempre è visto come un qualcosa di veramente innovativo, anche se la cifra non è sicuramente delle più alte offerte ad oggi.

L’assegno unico subirà un aumento del 50% dal 2023 e questo bonus è un altro aiuto che si mette in lista per alcune categorie in particolare.

40 euro al mese per le famiglie, come ottenerlo?

I 40 euro al mese per sempre si traducono in carta acquisti. Cosa vuol dire? Bisogna immaginare una card di colore giallo che viene caricata ogni due mesi con 80 euro a disposizione. Questi 40 euro al mese non potranno essere prelevati a usati per cibo – utenze – medicinali e ogni tipo di bene fondamentale per la famiglia. Non solo, i soggetti che sono titolari della carta acquisti avranno uno sconto del 5% in alcuni negozi e farmacie aderenti.

La carta acquisti viene erogata anche agli anziani con 65 anni compiuti in poi e una pensione che non supera i 7.120,39 all’anno – oppure 70 anni e una pensione massima di 9.493,86 all’anno con ISEE non superiore a 7.120,39.

Ovviamente, questa è una carta acquisti che si rivolge alle famiglie con bambini piccoli di età che non supera i 3 anni. L’ISEE è identico a quello sopra ed è possibile fare domanda rivolgendosi al CAF di competenza. È importante che le famiglie rispettino questi requisiti in particolare, al fine di poter avere la card gialla con 80 euro ogni due mesi a disposizione.