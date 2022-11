Serena Bortone in dolce compagnia: beccata con il bellissimo 30enne della Rai | FOTO

Serena Bortone beccata in dolce compagnia. Eccola con un famosissimo trentenne della Rai. La foto fa emozionare i suoi tantissimi fan.

La conduttrice di Oggi è un altro giorno è innamorata? La foto con il bellissimo trentenne, tra l’altro molto conosciuto, ha fatto il giro del web. Ecco con chi è stata beccata la bella bionda.

Serena Bortone è innamorata?

Rarissimi sono sempre stati gli scoop sulla conduttrice di Oggi è un altro giorno. Serena Bortone è tra i volti della televisione più riservati di sempre. A differenza delle sue colleghe che spesso si lasciano beccare in compagnia di uomini misteriosi che tanto fanno gossip e spettacolo, lei, lontano dal salotto di Oggi è un altro giorno che la vede ormai da anni come padrona di casa, fa trapelare poche notizie su di sé.

Il suo privato vuole mantenerlo riservato. In tanti anni di carriera davvero si possono contare sulle dita delle mani i gossip venuti fuori sul suo conto. Uno dei più recenti? Quello lanciato solo qualche tempo fa da Dagospia.

Roberto D’Agostino aveva dichiarato che la conduttrice aveva iniziato una frequentazione con Lorenzo Viotti, un talentuoso direttore d’orchestra, giovanissimo tra l’altro, che era stato ospite della sua trasmissione.

I due sono stati beccati a condividere lo stesso albergo. Dopo la smentita della conduttrice, da quel momento di loro non si è saputo più nulla. Oggi però la Bortone riappare felice insieme ad un altro uomo, anche lui giovanissimo e molto conosciuto. Ecco di chi si tratta.

La conduttrice beccata insieme a lui

Serena Bortone si mostra felice e sorridente insieme ad un uomo conosciuto e giovanissimo. Il lui che l’ha accompagnata ad una serata speciale è niente di meno che Marco Carrara! Che cosa ci fanno insieme la conduttrice di Oggi è un altro giorno e il presentatore di Agorà?

Da tanto tempo i due si proclamano amici e in diverse occasioni sono stati beccati insieme, lontano dalle telecamere, a cena fuori o a eventi privati. L’ultima foto che li ritrae in compagnia, ha fatto il giro del web e sta facendo gioire i telespettatori di Oggi è un altro giorno e i tantissimi fan di Serena Bortone.

È proprio Marco Carrara a pubblicare questo scatto che nel giro di pochissimo è diventato virale. Sul suo profilo Instagram, Carrara ha pubblicato una story dove lo si vede a teatro dell’Opera di Roma insieme a Serena.

“Tradizione rispettata”, scrive il giornalista e conduttore che anche in passato ha condiviso il suo amore per il teatro con la sua “amica speciale”. Non ha remore a mostrarsi insieme al giovane trentenne nemmeno Serena Bortone che in diverse occasioni ha ammesso di essere legata a lui da una forte amicizia.

Fan al settimo cielo per la conduttrice

Si tratta davvero solo di un legame amichevole o tra di loro c’è qualcosa in più? La differenza di età è tanta: lui ha 30 anni mentre lei 52 ma oggi la conta anagrafica è un problema ormai superato e siamo sicuri che Serena Bortone, se dovesse trovare con lui l’amore, non si nasconderebbe e sarebbe felice di condividere la lieta notizia con i suoi tantissimi fan.

La Bortone riguardo la sua vita sentimentale ha sempre dichiarato che è poco incline ad avere relazioni lunghe: il “per sempre” è un concetto che la soffoca. Tuttavia, non ha mai nascosto, però, il desiderio di volere accanto a sé una persona con cui condividere la vita.

Sarà proprio Marco il fortunato? Staremo a vedere. intanto Carrara procede spedito nel mondo della televisione. Lui è tra i conduttori più giovani della Rai premiato recentemente con il premio Pegaso al Next Generation Fest e con il premio Moige per Timeline Focus. Insomma, non solo bello ma anche intelligente: ci crediamo che abbia attirato l’attenzione di Serena!