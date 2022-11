Olanda-Qatar, si chiude il mondiale dei padroni di casa

La sfida tra Olanda e Qatar chiuderà il Gruppo A, i padroni di casa proveranno a salutare il mondiale con una grande prestazione, la squadra di Van Gaal invece ha l’obiettivo di conquistare gli ottavi di finale con il primo posto in classifica.

La sfida si giocherà in contemporanea con il match tra Ecuador e Senegal, alle ore 16 italiane.



Inizia oggi la terza ed ultima giornata dei gironi in Qatar, il Gruppo A ha già dato il suo primo verdetto con i padroni di casa che sfidano l’Olanda già aritmeticamente fuori dalla corsa agli ottavi di finale.

L’Olanda è al momento a quota 4 punti frutto della vittoria all’esordio contro il Senegal e del pareggio nello scontro diretto contro l‘Ecuador, i ragazzi di Van Gaal sono con un piede agli ottavi di finale ma per avere l’aritmetica certezza dovranno superare il Qatar.

I padroni di casa vogliono chiudere il loro cammino con una grande prestazione, nel match perso contro il Senegal hanno chiuso la partita in crescendo trovando anche il primo gol nel campionato del mondo grazie al bel colpo di testa di Muntari.



Olanda con il 3-4-1-2, Depay dal primo minuto

Ci si aspettava probabilmente di più dall’Olanda di Van Gaal che dovrà alzare il proprio livello per competere con le grandi nazionali.

Oggi gli Orange cercano una vittoria convincente per staccare il pass qualificazione e giocarsi le proprie chance nella fase ad eliminazione diretta.



Titolare ovviamente Cody Gakpo trascinatore assoluto degli olandesi con due gol in due partite, davanti sarà titolare Memphis Depay.

Tra i pali Noppert, difesa a tre composta da De Ligt, Van Dijk e Aké, Dumfries giocherà a destra con Blind sulla corsia opposta, al centro regia affidata a Koopmeiners e de Jong.

Gakpo giocherà da trequartista a supporto della coppia offensiva formata da Depay e Janssen.

Qatar con il 5-3-2, Muntari parte titolare

Già eliminato aritmeticamente dal mondiale il Qatar vuole chiudere il suo percorso con una grande prestazione, Sanchez lancia Muntari dall’inzio, l’attaccante ha segnato l’unico gol della squadra nel match perso per 3-1 contro il Senegal.

Barsham tra i pali, Mohammed, Pedro Miguel, Khoukhi, A. Hassan e H. Ahmed in difesa con Boudiaf, Madibo e Al-Haydos dietro alla coppia offensiva composta da Afif e Muntari.

La partita si giocherà in contemporanea con la sfida tra Senegal ed Ecuador alle ore 16 italiane e sarà visibile in chiaro sui canali Rai ed in streaming tramite l’app RaiPlay.