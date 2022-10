San Donà di Piave, furgone tampona camion sull’A4: sei morti

Violento incidente sull’A4 in direzione Trieste. Precisamente a San Donà di Piave un furgone e un tir si sono schiantati provocando gravi danni.

Un grave incidente oggi pomeriggio ha coinvolto un tir e un furgone.

È avvenuto uno schianto tra i due giganti della strada a San Donà di Piave in direzione Trieste alle ore 16:00 circa.

Lo scontro è stato fatto sull’autostrada a tre corsie, nella centrale per la precisione, ed il tratto di strada che hanno chiuso a causa dell’incidente è quello tra San Donà e Cessalto (direzione Trieste).

Sempre in direzione Trieste è stato chiuso anche lo svincolo di San Donà.

Tra le vittime dell’incidente c’era Massimo Pironi che è stato sindaco di Riccione dal 2009 al 2014 e a 63 anni oggi pomeriggio ci ha lasciati rimanendo coinvolto nell’incidente. Proprio lui guidava il furgone che si è schiantato contro il tir.

Insieme a lui all’interno del veicolo c’erano anche degli ospiti dell’associazione Centro 21 che a Rimini si prende cura delle persone disabili.

Oltre all’ex sindaco, le vittime dell’incidente sono un uomo e quattro donne. Per un totale di sei persone.

Una di loro è fortunatamente sopravvissuta anche se è attualmente in gravi condizioni, quindi ricoverata a Mestre in ospedale.

Le dinamiche dell’accaduto non sono ancora chiare, il furgone con a bordo le sei vittime era stato prestato alla Centro 21 dai Lions in quanto è stato accertato che il veicolo fosse di loro proprietà.

I soccorritori stanno lavorando per capire quali siano state le dinamiche dell’incidente.

Per adesso sappiamo solo che nel momento in cui è avvenuto lo schianto fra i due veicoli c’erano dei rallentamenti ben segnalati tramite i classici pannelli con i messaggi variabili.

Quest’ultimi segnalavano il tratto fra Meolo e Roncade al bivio dell’A4-A28 che è un Nodo di Portogruaro (Venezia).

Come abbiamo già detto il veicolo aveva a bordo ospiti di un associazione di Riccione che si occupa di persone con disabilità, l’Associazione Centro 21 e insieme a loro, a guidare il furgone era proprio l’ex sindaco.

Stavano andando verso il Friulano proprio per discutere di alcuni progetti a favore dei giovani disabili e con sindrome di down.

Per tale sfortunato evento è stata presa – giustamente – la decisione, da parte del comune, di annullare il concerto che avrebbe avuto luogo venerdì sera in Piazzale Ceccarini, di Ron.

«L’evento di questa sera in Piazzale Ceccarini è annullato per lutto cittadino. Questo pomeriggio sono rimasti coinvolti in un incidente stradale sei riccionesi a San Donà di Piave. Le bandiere della città resteranno a mezza asta in segno di condoglianze nei confronti dei familiari e di tutta la cittadinanza»