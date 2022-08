Serbia e Kosovo raggiungono un accordo per risolvere il loro conflitto

L’UE annuncia un patto tra i due Serbia e Kosovo affinché i cittadini di entrambi gli Stati possano viaggiare tra i loro territori senza ulteriore documentazione.

I cittadini del Kosovo che si recano in Serbia potranno entrare in questo paese con la loro documentazione kosovara, senza documenti aggiuntivi; e anche i serbi che vanno dall’altra parte. Questa è la base dell’accordo con cui Belgrado e Pristina risolvono la controversia che hanno mantenuto quest’estate e che minacciava di inasprire la tensione tra i due paesi a partire dal 1 settembre.

Per questa data il Kosovo aveva dichiarato che la moratoria con la quale avrebbe cessato di riconoscere la Serbia targhe dei veicoli utilizzati dai cittadini serbi kosovari nel suo territorio e documenti di identità rilasciati da Belgrado, come annunciato sabato dall’alto rappresentante per la politica estera dell’UE, Josep Borrell, sul suo account Twitter. Fonti della Commissione Europea chiariscono che questo impegno è limitato ai documenti di identità, ma non alle targhe dei veicoli.

Agosto è iniziato con un aumento della tensione in Kosovo. All’inizio del mese, Pristina ha smesso di riconoscere le targhe serbe utilizzate dai cittadini serbi kosovari di alcune zone del Paese, dove questa popolazione è la maggioranza. Inoltre, ha anche smesso di accettare i documenti di identità rilasciati da Belgrado utilizzati da questo gruppo, che si sente parte della Serbia e, come Belgrado, non ha mai riconosciuto l’indipendenza unilaterale proclamata dal Kosovo nel 2008.

Ciò ha provocato la reazione di questa comunità che ha iniziato a bloccare le strade e innescare disordini nell’area, al punto che la Nato, che dispone di una forza di interposizione dispiegata lì dalla fine della guerra, ha minacciato di intervenire. La soluzione temporanea che è stata poi trovata è stata, dopo l’avvertimento dell’Alleanza Atlantica, che Pristina rinviasse l’entrata in vigore della sua decisione per la seconda volta al 1 settembre.

Già nel settembre dello scorso anno una situazione simile si era innescata per lo stesso motivo e la soluzione era, anche allora, il ritardo del provvedimento. Il 18 agosto c’è stato un incontro a Bruxelles per trovare una via d’uscita, ma l’incontro si è concluso con un fallimento. Il Foreign Action Service dell’Unione Europea, attraverso il suo alto rappresentante, Josep Borrell, e il suo inviato nell’area, lo slovacco Miroslav Lajcak, ha mediato per trovare una soluzione.

Il Kosovo ha sempre sostenuto che la sua iniziativa di richiedere documentazione aggiuntiva ai cittadini di Belgrado che entrano nel suo territorio consegnando loro un pezzo di carta per informarli del loro passaggio in un altro Paese non era altro che una misura reciproca rispetto a quelle adottate da Belgrado. Fonti diplomatiche di Pristina, infatti, hanno ricordato questo sabato che la “reciprocità” è la base per risolvere questa controversia, cosa che il premier kosovaro ha già fatto in un’intervista una settimana fa:

“Abbiamo dato loro un ulteriore documento che dice che stanno entrando in un altro paese, come fa la Serbia da 11 anni con tutti i kosovari che attraversano il confine. È una misura reciproca, legale e pacifica”. La tensione tra Serbia e Kosovo è una delle questioni in sospeso delle guerre che si sono concluse con lo smembramento dell’ex Jugoslavia negli anni ’90. La guerra tra i due paesi fu l’ultimo dei conflitti nei Balcani e finì quando la NATO bombardò Serbia e Montenegro nel 1999 per fermare il regime di Slobodan Milosevic, che pose fine non solo alla guerra ma anche al regime stesso Belgrado.

Negli accordi che posero fine a quella guerra, sotto gli auspici dell’ONU, la Serbia riconobbe l’autonomia del Kosovo. Tuttavia, nel 2008, il parlamento kosovaro ha dichiarato unilateralmente la sua indipendenza dalla Serbia. Paesi come gli Stati Uniti, la Francia o il Regno Unito hanno subito riconosciuto il nuovo stato europeo. Altri come la Russia, tradizionale alleato di Serbia, Cina o Spagna, non l’hanno fatto.

Né la Serbia lo accetta, ed è questo che sta alla base del conflitto in corso e della crisi delle targhe e dei documenti di identità, cosa che a prima vista può sembrare una questione simbolica, ma di grande importanza quando si tratta di riconoscere dove si vive il sobrio.La Serbia ha impugnato la dichiarazione di indipendenza del 2008 dinanzi alla Corte internazionale dell’Aia.

La decisione del tribunale, sebbene non vincolante, fu un duro colpo per le aspirazioni di Belgrado sul territorio dell’ex Jugoslavia, poiché concludeva che il passo compiuto da Pristina era stato legale, data l’eccezionalità del contesto postbellico e le pretese di bonifica etnico contro i serbi.