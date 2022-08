Verstappen mostruoso in Belgio, è trionfo Red Bull!

Un inarrestabile Max Verstappen vince il Gran Premio del Belgio al termine di una rimonta superlativa con il campione del mondo in carica che grazie ad una partenza sprint mette un altro importante tassello sul suo secondo mondiale consecutivo



Altra prova formidabile della Red Bull di Max Verstappen che con questa vittoria si avvicina a conquistare con merito il suo secondo mondiale consecutivo.

Partito dalla 14esima posizione il campione del mondo si ritrova quinto dopo appena sei giri e grazie ad una strategia perfetta riesce a tagliare per primo la bandiera a scacchi davanti al compagno di squadra Perez in un altro pomeriggio indimenticabile per la scuderia austriaca.

Buona anche la prova della Ferrari che conquista un prezioso terzo posto con Carlos Sainz, sesto invece Charles Leclerc.

Vittoria devastante quella di Verstappen che è ormai vicinissimo a conquistare la classifica piloti con un distacco che cresce di settimana in settimana.

Verstappen, vittoria da fenomeno!

In Belgio per l’ennesima volta in carriera Max Verstappen ha dimostrato di essere fenomenale nel gestire le gare e riuscire ad alzare il proprio livello nei momenti più importanti.

La Red Bull costruisce una strategia perfetta ed il pilota belga è magistrale nell’interpretazione di una vittoria che entra nella storia di questo mondiale.

La doppietta della Red Bull è meritata e di assoluto livello, ma non toglie meriti ad una Ferrari comunque ottima che completa il podio con Carlos Sainz e conquista la sesta posizione con Charles Leclerc, anche lui autore di una grande rimonta.

La strategia della Red Bull è chiara fin dall’inizio: partenza aggressiva e ritmo veloce che permette al campione del mondo in carica di polverizzare gli avversari già dopo pochi giri per poi concentrarsi sul mantenersi nelle prime posizioni.

Psicologicamente la vittoria di Verstappen è una mazzata per la Ferrari che dimostra grandi difficoltà durante tutta la gara, degrado gomme e mai in grado di mettere veramente in difficoltà la lanciatissima Red Bull.

Anche oggi il box della Ferrari combina il classico pasticcio di giornata con Charles Leclerc che finisce sesto dopo una buona rimonta iniziale.

Ottima la prestazione di Carlos Sainz che riesce a difendere con le unghie e con i denti il terzo posto nonostante la forte pressione della Mercedes di Russell nel finale.

Fuori dopo pochi giri Lewis Hamilton in seguito ad un contatto con Fernando Alonso.

La Red Bull si avvicina al titolo di campione del mondo mentre la Ferrari rischia di scivolare anche nella classifica costruttori che rischia di compromettersi dopo l’ennesimo grave errore ai box.