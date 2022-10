“Sequestrata per 8 ore…”, Belen a cuore aperto sul suo passato: il racconto è da lacrime

Belen Rodriguez ha confessato un episodio tragico del suo passato. Ecco le scioccanti parole della donna.

Tutti quanti noi siamo abituati a vedere Belen Rodriguez come una donna caliente e sorridente e anche armata di un carattere che non la manda a dire a nessuno come abbiamo potuto vedere nel corso di questi anni.

Ma in realtà, la showgirl argentina nasconde un terribile segreto che ha deciso di raccontare in un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera e che ha a che fare con la sua famiglia e col suo passato in Argentina.

Belen Rodriguez: la confessione inaspettata

La fama di Belen è arrivata grazie alla sua partecipazione alla sesta edizione dell’Isola dei famosi dove dopo aver affrontato tante sfide e aver mostrato di essere una donna molto forte si classifica al secondo posto dietro la vincitrice dell’edizione, Vladimir Luxuria.

Prima del reality, la Rodriguez aveva condotto su Rai 3 il programma in seconda serata La Tintoria e precedentemente aveva lavorato nel campo della moda e come inviata in alcuni programmi di TeleBoario.

Dopo la partecipazione all’Isola dei famosi per lei si spalancano le porte del mondo dello spettacolo che la vede essere una delle donne più presenti e chiacchierate della televisione italiana.

Infatti, dopo aver preso parte a Scherzi a parte al fianco di Claudio Amendola e Teo Teocoli partecipa ad altre trasmissioni televisive fino ad arrivare a calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo dove canta assieme a Toto Cutugno nella serata duetti sulle note della canzone Aeroplani.

Nel 2011 torna al Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice assieme ad Elisabetta Canalis per poi prendere parte alla prima puntata dell’edizione 2012 dove fa scalpore il suo vestito che mostra il tatuaggio inguinale della farfallina.

Nello stesso anno, prende parte all’undicesima edizione di Amici di Maria De Filippi dopo essere stata invitata dalla conduttrice a prendere parte come ospite speciale del programma esibendosi in alcuni balli.

Qui conosce Stefano De Martino, che sposa nel 2013 dopo aver dato la mondo il loro primo figlio Santiago, ma i due nel 2017 si separano per poi tornare insieme nel 2019 e lasciandosi nuovamente.

Nel 2022, dopo la nascita di Luna Marì, seconda figlia di Belen avuta dalla relazione durata due anni con Antonino Spinalbese, attuale concorrente del Gf Vip 7, la showgirl torna assieme a De Martino.

Il traumatico momento vissuto in Argentina

Oltre Belen, in questi anni abbiamo avuto modo di conoscere anche altri membri della sua famiglia come sua sorella Cecilia che ha preso parte all’Isola dei famosi e al Grande Fratello Vip e suo fratello Jeremias.

Oltre loro, anche suo padre Gustavo è stato uno dei concorrenti dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi e l’unico membro della famiglia che per ora non ha partecipato a nessuna trasmissione o reality è stata sua madre Veronica Cozzani.

Ma la famiglia Rodriguez, ha passato un brutto momento in Argentina per via del fatto che anni fa nel loro Paese c’erano delle bande che saccheggiavano i supermercati e le case arrivando anche ad uccidere gente per entrare in possesso di cibo e di beni di valore.

“Un giorno arrivano da noi. In otto, armati e drogati di colla. Io ero in giardino, mi prendono per i capelli, mi trascinano dentro ,ci legano, pistole puntate alla testa”. Una razzia, rubano tantissime cose, chiamano la showgirl e la fanno andare in bagno: “Penso: se non mi uccidono tutto il resto va bene, il resto lo posso dimenticare. sono stata sequestrata per otto ore poi se ne sono andati via con tutte le nostre cose, ma ci lasciano vivi”.

Dopo questo episodio, Belen ha deciso di trasferirsi in Italia e intraprendere la sua carriera di modella e con i primi soldi guadagnati ha acquistato una villa con molti sistemi di sicurezza per poter rendere omaggio ai suoi genitori e far dimenticare questo brutto episodio.