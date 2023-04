“Separazione forzata”, l’indiscrezione arriva da casa reale: bufera dai Grimaldi

By

Ancora una volta Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si separano ed è bufera in casa Grimaldi. Ma come stanno veramente le cose? Scopriamo di più su quello che è oramai diventato un enigma!

La figlia della principessa Carolina di Monaco, Charlotte Casiraghi, e il marito Dimitri Rassam, ancora una volta stanno per separarsi. I due hanno fatto parlare in passato per una presunta separazione, rivelatasi poi senza fondamenta, e adesso girano nuovamente voci su una ulteriore separazione.

Stavolta però si tratta di ben altro! Infatti, la coppia sta vivendo un periodo molto intenso a causa delle attività professionali svolte da entrambi, quindi non c’è alcuna paura che si stiano lasciando.

Dimitri, inoltre, è padre del secondogenito di Charlotte, il piccolo Balthazar, e sono una famiglia ormai consolidata. Scopriamo tutto su questa coppia che ogni tanto attira i riflettori!

Grimaldi, Charlotte e Dimitri sono molto impegnati

Dimitri, che è un produttore, ha la sua sede di lavoro a Parigi, quindi è spesso in viaggio. Invece, Charlotte abita a Monaco con i figli, Raphaël, 8 anni, avuto con l’attore francese Gad Elmaleh, e Balthazar, 4 anni, avuto con Dimitri.

Ma Charlotte, come tutti sanno, è di nuovo incinta, e questo è il secondo figlio con Dimitri. Ancora non si conosce il sesso del terzo figlio di Charlotte Casiraghi, e probabilmente nessuno lo saprà fino a quando non verrà alla luce.

La coppia ha molti impegni a cui deve far fronte e per questo spesso è costretta a separarsi, ma si tratta solo di separazioni temporanee, visto che per il resto sono sempre insieme ai figli.

La figlia di Carolina era presente alla messa per Ranieri

Non poteva mancare Charlotte Casiraghi alla messa di commemorazione per il principe Ranieri. La bella Charlotte è entrata nella Cattedrale di Monaco in compagnia della sorella Alexandra, il fratello Pierre e la madre Carolina, principessa di Monaco.

Anche stavolta Dimitri era assente per motivi di lavoro, ma Charlotte era ugualmente radiosa visto che comunque era insieme alla famiglia, per cui era completamente a suo agio. Ala funzione c’erano anche la Principessa Charlene e il principe Alberto II di Monaco.

Charlotte e Dimitri, anche se sono lontani per gli impegni di lavoro, continuano ad essere una coppia solida e la notizia della gravidanza conferma che c’è serenità fra i due.

Grimaldi, una storia iniziata nel 2017

La storia tra la figlia di Carolina, Charlotte, e il produttore libano-francese Dimitri Rassam è iniziata nel 2017. Il loro amore è stato reso noto quando insieme hanno attraversato il tappeto rosso dei Premi César. Il loro amore prosegue senza intoppi, anche se in passato ci sono state voci di una rottura.

Tuttavia, le indiscrezioni sul loro conto sono state messe a tacere e ultimamente i due insieme appaiono felici. Adesso, con l’annuncio della gravidanza, pare che tutto sia tornato sereno e sono pronti per allargare la famiglia. Il fatto che ci abbiano pensato a pochi anni di distanza dall’ultimo figlio non stupisce affatto.

D’altronde, Charlotte proviene da una famiglia numerosa, e pare che anche per lei desidererebbe la stessa cosa. Pare che la bella monegasca desidera circondarsi di bambini e far vivere loro un’esistenza felice come è stata quella sua!