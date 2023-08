Sente strani cigolii mentre è alla guida, accosta e trova questo sotto il cofano

Una donna stava guidando quando dei cigolii l’hanno spinta a guardare sotto il cofano, ciò che ha trovato è assurdo.

Capita a volte di accorgersi che la nostra auto fa rumori strani mentre guidiamo. Il primo istinto è quello di fermarci e controllare sotto il cofano che tutto sia sotto controllo. Si tratta proprio di quello che è successo a una donna, la quale tuttavia non avrebbe mai immaginato cosa c’era sotto il cofano della sua auto.

Sente dei cigolii alla guida e controlla sotto il cofano

La donna in questione stava guidando tranquillamente, ma era ormai da un po’ che sentiva dei veri e propri versi provenire dal centro della macchina, proprio sotto il cofano. Temendo un guasto, la donna decise di contattare il suo meccanico di fiducia e recarvisi al più presto. E così, quello stesso pomeriggio, portò la macchina, ancora cigolante, dal meccanico.

Nessuno dei due, comunque, si aspettava ciò che avrebbero trovato sotto il cofano dell’auto: uno scoiattolo che aveva fatto il suo nido! Ecco spiegato quindi il perché dei cigolii e squittii che provenivano dal cofano, il piccolo scoiattolo aveva deciso di costruirci la sua casetta.

Per rimediare, il meccanico cercò di rimuovere il nido danneggiandolo il meno possibile in modo da trasferire lo scoiattolo da un’altra parte, magari nella cavità di un albero nel parco della città. Ma la domanda a questo punto sorge spontanea: come aveva fatto lo scoiattolo a realizzare lì il suo nido? E perché l’aveva fatto?

Un nido di scoiattolo che ha dell’insolito

La risposta potrebbe essere abbastanza semplice. Gli scoiattoli, in genere, realizzano dei nidi che hanno un diametro dai 25 ai 45 cm. Di solito, questi nidi vengono costruiti sulle biforcazioni dei rami degli alberi, e per farlo gli scoiattoli utilizzano foglie secche, pezzi di corteccia e rametti.

In più, questi acuti animali rivestono l’interno del loro nido con materiali come foglie, muschio e cortecce, per isolarlo dalla temperatura esterna e renderlo impermeabile. Comunque, nei periodi di maggior freddo gli scoiattoli possono costruire il loro nido all’interno delle cavità degli alberi, a patto che si tratti di una zona tranquilla e non rischino di fare spiacevoli incontri con altri animali.

Detto ciò, è possibile che lo scoiattolo della nostra protagonista si sia intrufolato nella macchina a sua insaputa entrando dalla parte inferiore, o mentre lei apriva e chiudeva gli sportelli. Potrebbe aver pensato di costruire il suo nido sotto il cofano dell’auto a motivo del calore presente in quel punto, che gli dava un po’ di riparo dal freddo.

Qualche notizia in più sullo scoiattolo

Parlando di scoiattoli, forse non tutti sanno che si tratta di mammiferi roditori della famiglia degli Sciuridi. Alcune caratteristiche fisiche degli scoiattoli che li rendono carini e coccolosi alla nostra vista sono i loro grandi occhi allungati e la coda pelosa e folta. A discapito delle apparenze, tuttavia, dobbiamo ricordare che lo scoiattolo non è un animale così innocuo come sembra.

In particolare, lo scoiattolo grigio sta minacciando seriamente la sopravvivenza di quello rosso, ormai in via d’estinzione. Lo scoiattolo grigio fu importato nel 1948 dagli USA, ma ad oggi rappresenta una minaccia per la nostra specie autoctona, lo scoiattolo rosso europeo, perché è un predatore migliore e più forte.

Di cosa si nutrono gli scoiattoli? Questi roditori sono onnivori. Perciò, seppur preferiscano frutti e semi come nocciole e noci, non disdegnano tutto ciò che trovano nei boschi, come licheni, funghi e insetti. In più, molto scoiattoli hanno la tendenza a rubare dai nidi di uccello delle piccole uova.

Dal punto di vista della conservazione del cibo, lo scoiattolo si dimostra un animale previdente: ciò che raccoglie senza consumarlo viene riposto in un suo magazzino personale nelle cavità degli alberi, o in alternativa in buche sotto terra. L’unica pecca di quest’ultimo metodo sta nel fatto che altri animali, di solito proprio altri scoiattoli, possono rubare il cibo allo scoiattolo.

In effetti, proprio per questo motivo uno scoiattolo arriva a perdere in media più del 25% del cibo conservato. In molti casi, comunque, lo scoiattolo si ingegna prendendosi gioco dei ladri di cibo. Come lo fa? In un modo davvero astuto: finge di scavare delle buche per conservare il cibo, ma subito dopo le ricopre lasciandole vuote.

Dopo aver scoperto queste interessanti curiosità sugli scoiattoli, non ci resta che sperare che il piccolo animaletto che aveva fatto il nido nell’auto della donna abbia trovato un posto più accogliente dove vivere.