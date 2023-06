Questo cibo sta dimezzando la vita dei tuoi animali domestici: non darglielo

Sapevi che esistono cibi da non dare agli animali domestici perché sono dannosi? Ecco un elenco completo di quali cibi non devi dare al tuo amico per evitare danni alla sua salute!

Gli animali domestici non possono mangiare tutto quello che gli diamo, e in particolare non devono mangiare alcuni cibi che possono nuocere alla loro salute. Ecco un elenco degli alimenti che non devi mai dare ai tuoi animali domestici!

Alcuni cibi sono dannosi per gli animali domestici

Non tutti gli alimenti sono adatti per poter essere consumati dagli animali domestici. Per questo, se in casa tieni un cane o qualche altro animale, devi sapere quali sono i cibi che non puoi dargli e che devi tenere lontano dalla sua portata.

Anche se adori il tuo cucciolo, questo non vuol dire che devi assecondare ogni sua richiesta e anche se stai mangiando qualcosa che lui non può mangiare, non devi cedere. E’ bene sottolineare che alcuni di questi cibi possono causare la morte dell’animale, per cui devi fare attenzione e conoscere quali sono quelli dannosi.

Somministrare al cane o al gatto cibi non adatti al suo organismo potrebbe comprometterne la funzionalità e arrecare seri danni alla sua salute. E allora, per evitare tutto ciò, leggi quali sono i cibi che non devi in alcun modo dare al tuo animale domestico.

Il cioccolato assolutamente da evitare

Il cioccolato non va mai dato ad un animale domestico. Il cane che ingerisce questo cibo potrebbe subire conseguenze drastiche sulla salute.

L’entità dei sintomi varia in base a quanto cioccolato ingerisce il cane e possono consistere in vomito, diarrea, convulsione e letargia. In alcuni casi l’ingestione di cioccolato può essere letale per il tuo amico, soprattutto se si tratta di cioccolato fondente, che contiene una quantità maggiore di caffeina, sostanza velenosa per il cane. Sono da evitare anche le bevande contenenti questa sostanza.

Alimenti contenenti xilitolo

Tutti sappiamo che le caramelle non vanno mai date agli animali domestici, ma pochi sanno che sono veramente pericolose. A renderle velenose per il cane è una sostanza chiamata xilitolo, che si trova anche in altri prodotti alimentari come le chewing gum senza zucchero, e pure in prodotti come gocce per la tosse e nel dentifricio.

Dunque, se hai in casa un animale domestico, fai attenzione a che non mangi caramelle, gomme da masticare, o magari per caso ingerisca del dentifricio.

Se ciò accade, potrebbe verificarsi nell’animale un drastico calo di zuccheri nel sangue. Le conseguenze di questo processo possono danneggiare il fegato o addirittura far morire l’animale. I sintomi come vomito e convulsioni possono manifestarsi subito o a distanza di alcune ore.

Evitare aglio e cipolle

Mai dare agli animali domestici cibi come aglio e cipolle, contenenti sostanze che potrebbero provocare malattie come l’anemia, la gastroenterite, o addirittura arrecare danni ai globuli rossi. I sintomi non si manifestano subito, ma dopo qualche giorno. Sospetti sono sintomi come debolezza, letargia, urine rosso scuro o arancione.

La pasta di pane cruda è velenosa

Evitare del tutto l’impasto del pane crudo, velenose per il cane e in grado di provocare un’intossicazione. E’ ben fare attenzione a non far mai ingerire questo alimento, neanche in piccole dosi, perché l’animale rischierebbe di morire. I sintomi che si manifestano sono vomito, convulsioni, tremori muscolari, irrequietezza.

Alcol da bandire assolutamente

Anche l’alcol non va assolutamente somministrato agli animali domestici. Se dovesse capitare, l’animale può avere un’intossicazione che può rivelarsi pericolosa. In questi la cosa migliore è far seguire l’animale dal veterinario per evitare che possa sfociare in patologie serie come insufficienza degli organi. I cani possono anche rischiare di morire se per caso ingeriscono alcol in certe quantità.

Oltre ai cibi elencati, gli animali domestici non devono mangiare anche alcuni tipi di frutta, come per esempio l’arancia, il limone, l’uva,il mandarino, l’avocado e la frutta secca.