Senigallia: anziana investita e trascinata per 8 chilometri

Nel tardo pomeriggio di ieri un’anziana signora è stata travolta da un furgone a Senigallia e trascinata per 8 chilometri.

Il corpo dell’81enne di origine tedesca che passeggiava insieme al suo cane nel comune di Marzocca di Senigallia, è stato trovato dai Carabinieri dopo la segnalazione ricevuta.

Anziana investita e trascinata a Senigallia

Una donna di 81 anni è stata investita e trascinata per 8 chilometri in zona Marzocca di Senigallia mentre stava portando fuori il suo cane ma il dettaglio più macabro è che è stata trascinata per una distanza di 8 chilometri dopo l’incidente.

La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, consumatasi sotto la pioggia battente che ha colpito il paesino in provincia di Ancona dove tutti conoscevano l’anziana signora.

La donna stava attraversando la strada, quando a un certo punto un mezzo non ancora identificato l’ha colpita in pieno, trascinando la salma per diversi chilometri, quando è stata poi segnalata da un’automobilista di passaggio che ha allertato subito il 112.

Il corpo si trovava distante dal luogo dell’impatto, infatti la salma giaceva in mezzo alla strada all’altezza di via Podesti.

Inizialmente si pensava che l’autore della sua morte e di quella del suo animale fosse lo stesso, invece sono spuntati altri dettagli nel corso delle indagini.

Le indagini

Oltre ai Carabinieri, partecipano alle indagini anche gli agenti della Polizia Stradale e l’ipotesi formulata inizialmente era che il veicolo in corsa avesse investito sia il cane che la sua padrona, agganciando il corpo e trasportandolo.

Invece, gli inquirenti hanno ascoltato a lungo il racconto del conducente del furgone, rintracciato quasi subito, il quale ha ammesso di aver investito l’animale ma non l’81enne. Mortificato ha raccontato di non essere riuscito a schivare il cane però ha giurato di non aver investito la sua padrona.

Quindi come abbia fatto ad essere ritrovata senza vita a una distanza così importante rimane per ora un mistero che le forze dell’ordine stanno cercando di risolvere acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza.

Fondamentale sarà anche la testimonianza dell’uomo che ha chiamato il 112 per segnalare il corpo senza vita della donna. La zona in questione è stata recintata per consentire i rilievi di rito per poter raccogliere quanti più dettagli utili per fare luce su questa vicenda.

Al momento si sta lavorando all’ipotesi che vede il coinvolgimento di un secondo veicolo che l’avrebbe investita mentre stava soccorrendo il suo animale.

Il pirata della strada colpevole della morte dell’anziana si sarebbe quindi dato alla fuga dopo l’incidente e dopo averla trascinata, ora è caccia all’uomo.