INPS, bonus pensioni dicembre 150 + 300 euro: a quali pensionati è rivolto

INPS: bonus pensioni dicembre 150 euro + 300 euro di incremento sull’assegno previdenziale erogato. Ecco a quali pensionati è rivolto.

Buone notizie in arrivo per i pensionati che potranno incassare un “tesoretto” per il mese di dicembre. In questo periodo di forti rincari e dell’aumento dei prezzi in bolletta luce e gas, il Governo scende in campo con numerosi aiuti economici a favore delle famiglie italiane. Si tratta di aiuti economici che sono indirizzati a tutti coloro che rispettano determinati requisiti reddituali e che risultano essere in condizione di disagio dal punto di vista economico. Alcuni aiuti saranno corrisposti una tantum, mentre altre misure saranno strutturali e saranno erogate per più mesi, salvo eventuale proroga prevista dal Governo.

Aumento Pensioni grazie alla rivalutazione

A partire dal mese di ottobre i pensionati hanno potuto beneficiare di aiuti economici davvero sostanziosi ed interessanti. È stata prevista una rivalutazione pari a due punti percentuali, che ha consentito l’incremento degli assegni previdenziali per l’ultimo trimestre del corrente anno.

La rivalutazione monetaria interesserà anche la tredicesima mensilità e riguarderà solo i pensionati che percepiscono un assegno di importo inferiore ai tremila euro. Dal momento che gli importi variano da una decina di euro a oltre cinquanta euro, in tre mesi i pensionati che incassano un assegno di importo inferiore ai 3000 euro possono beneficiare di aumenti fino a 150 euro in tre mesi (da ottobre a dicembre).

Aumento Pensioni dicembre: in arrivo la tredicesima

C’è un altro interessante aumento che farà incrementare il cedolino INPS: stiamo parlando della tredicesima mensilità. Si tratta di una mensilità aggiuntiva che viene erogata a dicembre per chi è titolare di una prestazione previdenziale INPS. La tredicesima viene computata sui ratei che il pensionato matura in un lasso di tempo. Per il calcolo della tredicesima è necessario prendere in considerazione l’importo lordo relativo al numero di mesi in cui viene erogato il trattamento previdenziale. il totale calcolato viene diviso per dodici mensilità.

Aumento Pensioni: in arrivo il bonus una tantum 150 euro

A contribuire ad aumentare l’assegno previdenziale del mese di dicembre è il bonus una tantum pari a 150 euro, che è stato erogato a novembre a tutti i pensionati che nel 2021 hanno maturato un reddito inferiore ai 20.000 euro. si tratta di un’indennità una tantum che viene erogata dallo Stato per fronteggiare l’aumento delle bollette luce e gas. Qualche pensionato potrebbe ricevere in ritardo l’accredito del bonus pari a 150 euro i primi del mese di dicembre.

Aumento Pensioni: altro bonus da 155 euro per questi pensionati

Oltre ai 150 euro previsti a seguito della rivalutazione monetaria di due punti percentuali prevista sugli assegni INPS dal mese di ottobre al mese di dicembre ed al bonus una tantum pari a 150 euro, c’è un altro interessante bonus da 155 euro che verrà erogato a favore dei percettori delle pensioni minime. Si tratta del bonus tredicesima che andrà ad accrescere l’aumento dell’assegno previdenziale. Questo aiuto economico viene erogato a favore di tutti coloro il cui trattamento economico è inferiore ai 6700 euro.