Charlene di Monaco, quell’imprevedibile gesto contro Alberto ha spiazzato tutti

Un gesto sprezzante che ha sconvolto tutti da parte di Charlene nei confronti di suo marito Alberto. Siamo alle battute finali?

Le Royal Family destano sempre moltissima curiosità e sembra proprio che Charlene di Monaco abbia sempre i riflettori puntati addosso. Negli ultimi tempi la donna ha dovuto combattere con i media, sempre più interessanti al suo stato di salute e al suo matrimonio. A seguito della sua sparizione, in molti si sono chiesti cosa le fosse successo e quando poi è tornata agli eventi pubblici con marito e figli non tutto sembrava essere uguale. Il gesto sprezzante contro il marito Alberto di Monaco non è passato inosservato, per questo motivo è importante capire la dietrologia in evidenza.

Charlene e Alberto di Monaco: siamo alle battute finali?

Charlene di Monaco è una donna bellissima, dal carattere molto particolare. Quando è arrivata nella vita di Alberto tutto per lui è cambiato. Erano felici, sorridenti e si amavano alla follia tanto che anche i monegaschi hanno accettato questa donna nell’immediato.

Il tempo è passato e ci sono stati non pochi avvenimenti che hanno scosso questa coppia. Non solo, la loro vita è sempre stata messa sotto i riflettori ed essendo personaggi pubblici non sono mai riusciti a prendersi un momento solo per loro lontani da tutti.

Quando sono arrivati i gemellini Jacques e Gabriella, la coppia ha saputo nuovamente trovare un punto di incontro e la loro felicità sembrava essere quella di un tempo.

La verità è che nessuno può conoscere quali siano i veri rapporti tra i due, se non chi vive una quotidianità dentro casa loro. Ma c’è un momento immortalato dai media che ha evidenziato un momento di rottura tra i due: il gesto di Charlene non è passato inosservato.

Il brutale gesto di Charlene contro Alberto

Judi Jacque è una esperta di linguaggio del corpo e gestualità, per questo motivo ha voluto studiare e analizzare il comportamento di Charlene attraverso il movimento del suo corpo. La Jaque è una professionista del settore, infatti il suo nome viene spesso associato ad analisi dei comportamenti della famiglia reale inglese (Camilla e Kate in primis).

Secondo il suo studio, nel 2017 c’è stato un momento per la coppia da dimenticare ed è da quell’episodio che tutto sembra essere cambiato. La coppia di Monaco si è presentata al Meeting Herculis Monaco e alcuni fotografi hanno voluto immortalare la coppia: Alberto cerca di abbracciare la moglie alla ricerca di un gesto di affetto e un contatto. Charlene si tiene a distanza e si irrigidisce, mentre Alberto fa una piccola smorfia come di imbarazzo.

Per l’esperta questo gesto dice tutto, soprattutto per una coppia come questa che è sempre in alto e basso come sentimenti:

“Sembra essere più riluttante a posare di nuovo con lui e lui sembra guardarla con occhi ansiosi”.

L’analisi parla chiaro, infatti la relazione è stata solida fino al 2017 per poi precipitare completamente sino al 2021. È anche vero che tutti i problemi di salute di Charlene non sono da sottovalutare, perché la donna ha affrontato un periodo bruttissimo che l’ha di certo scossa.