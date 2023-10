Semina il panico in strada, poi accoltella un giovane: 29enne arrestato a Roma | L’aggressore già segnalato due volte

La vittima dell’aggressione è un 32enne italiano, che si trova ricoverato all’ospedale Umberto I di Roma in prognosi riservata. A colpirlo, con una coltellata al collo, un 29enne marocchino, senza fissa dimora, che è stato arrestato poco dopo e trasferito in carcere.

Nella serata di ieri, l’aggressore era già stato segnalato due volte per aver infastidito alcuni passanti in zona ponte Mammolo e su un bus all’altezza di Piazzale delle Province.

Trentaduenne aggredito per strada a Roma

È ancora ricoverato in prognosi riservata il 32enne italiano ricoverato all’ospedale Umberto I di Roma, dove è giunto in gravi condizioni, dopo essere stato accoltellato alla gola mentre si trovava in compagnia di un amico, in via Michele Lando a Roma. A colpirlo, senza alcun motivo, un 29enne marocchino, senza fissa dimora, arrestato poco dopo. Stando a quanto ricostruito finora, l’aggressore avrebbe avvicinato la vittima e l’amico con la scusa di chiedere delle informazioni stradali. Poi avrebbe tirato fuori una rosa, tentando di venderla ai due giovani. Invitato ad allontanarsi, perché li stava infastidendo, il 29enne ha tirato fuori un coltello e ha colpito alla gola uno dei due giovani.

È stato l’amico a soccorrerlo e a portarlo al pronto soccorso del nosocomio capitolino, dove il 32enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Le sue condizioni sono ancora molto gravi e il giovane versa in pericolo di vita. Grazie alla descrizione fatta dai testimoni, l’aggressore è stato fermato dagli agenti di polizia e arrestato. Prima di macchiarsi del tentato omicidio, il 29enne sarebbe stato segnalato due volte – nella stessa sera – per aver infastidito i passanti in zona ponte Mammolo e su un bus all’altezza di Piazzale delle Province.