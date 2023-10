Allarme bomba in una scuola ebraica a Roma: scatta l’evacuazione

La struttura è stata immediatamente evacuata. Gli artificieri della polizia stanno effettuando la bonifica della scuola, che si trova all’interno del Ghetto di Roma al Portico di Ottavia.

In base a quanto si apprende, gli alunni sono stati fatti uscire dalle forze dell’ordine dall’istituto per potere procedere con l’attività e con i controlli.

Aggiornamento ore 11.29

La Comunità ebraica ha fatto sapere che quanto avvenuto questa mattina nella scuola al Portico d’Ottavia era un’esercitazione e quindi l’allarme bomba era fittizio e l’evacuazione della struttura era stata precedentemente concordata.

La recente escalation del conflitto tra Palestina e Israele ha alzato il livello di allerta terrorismo in diversi Paesi dell’Unione Europea. Nei giorni scorsi In Francia, sono stati evacuati il Louvre e la reggia di Versailles per un allarme bomba.