Semina il panico in spiaggia, cosa intravedono i bagnanti mentre sono in acqua

In Spagna è stata avvistata una creatura e si è seminato il panico in spiaggia fra i bagnanti. Ecco cosa è successo e di quale animale stiamo parlando.

Ecco che alcuni bagnanti hanno avvistato una creatura proprio vicino a dove, rilassati, si stavano godendo il mare. Di seguito vi sveliamo di cosa si trattava: non era uno squalo come in molti inizialmente stavano temendo.

Creatura in acqua semina il panico in spiaggia

L’estate è ormai arrivata da tempo e sono tantissime le persone che aspettano le ferie o il fine settimana per raggiungere il mare. Con queste temperature da record, le persone non possono fare a meno che mettersi alla ricerca di luoghi ventilati, come quelli vicini alla costa marittima.

Il mare è una delle destinazioni maggiormente richieste dalle persone di tutto il mondo, specialmente da quelle europee. Le acque marine sono sempre sinonimo di tranquillità, relax e benessere. A volte, però, possono farci temere per la nostra incolumità.

Non è raro, infatti, che avvengano terribili incidenti in acqua: persone che annegano, soggetti che soffrono malori, altri ancora che vengono divorati da creature marine. Le creature che seminano di più il panico sono sicuramente gli squali.

Specialmente in altre zone del mondo diverse dall’Europa, sono questi gli animali che più spaventano i bagnanti. Di recente, però, si è verificato un caso nel nostro continente che ricorda proprio quei racconti che coinvolgono creature marine pericolose.

In particolare, è stato avvistato un animale enorme che ha seminato il panico tra i bagnanti che si stavano godendo una semplice giornata di mare. Ecco che di seguito vi sveliamo tutti i dettagli riguardo l’accaduto.

Un’incredibile balena in spiaggia

L’accaduto si è verificato in un Paese molto vicino all’Italia. Stiamo parlando della Spagna e in particolare della costa sud, in Andalusia. La spiaggia dov’è avvenuto l’avvistamento è quella di La Antilla, a Huelva.

Qualche giorno fa, durante una qualsiasi giornata di mare di luglio, i bagnanti si stavano godendo l’acqua, quando improvvisamente hanno visto avvicinarsi qualcosa di inaspettato.

Inizialmente, si credeva fosse uno squalo. Proprio per questo motivo, in tanti hanno iniziato a gridare e a fuggire per raggiungere la riva il più presto possibile. Alla fine, però, si è scoperto che si trattava di una balena.

I bagnanti, non appena resisi conto della presenza della balena, hanno estratto i loro telefoni per registrare quanto stessero vedendo. Una balena impaurita e spaesata, infatti, ha iniziato ad aggirarsi tra i bagnanti che si stavano godendo l’acqua.

Tra i presenti, spiccano alcuni ragazzi all’interno di una canoa e un’altra persona intenta a praticare del paddle surf. Sono stati loro, infatti, gli unici a essere rimasti in acqua, rispetto ai bagnanti che invece sono riusciti a scappare immediatamente.

Inizialmente si credeva che si trattasse di uno squalo o di un’orca: maggiori approfondimenti, però, hanno chiarito che invece si trattasse di un’innocua balena. La creatura in questione era lunga tra i 6 e i 7 metri e probabilmente si trattava di un cucciolo.

L’avvenimento è davvero più unico che raro e ora sono in tanti che sperano di poter entrare in contatto con altri cuccioli di balena.