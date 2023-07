Il concerto di Bruce Springsteen a rischio per via del maltempo

Concerto si o no? Questo è quello che, in queste ore, si sta discutendo al Comune di Monza circa la performance musicale che, questa sera, è attesa al Prato della Gerascia dell’Autodromo Nazionale, di Bruce Springsteen.

Il maltempo sta mettendo a rischio il concerto ma, al momento, fonti fanno sapere che nulla è stato ancora annullato. Cerchiamo di capire insieme.

Monza: concerto si o no?

È uno dei concerti più attesi in città ma il maltempo che sta imperversando in tutto il Nord Italia, sembra mettere in discussione i piani. Bruce Springsteen è atteso, questa sera, per la sua performance, al Prato della Gerascia dell’Autodromo Nazionale. Ma i violenti nubifragi che si stanno abbattendo in queste ore sull’intera Lombardia, potrebbero mettere a rischio il concerto stesso.

A porre un punto di domanda sull’eventualità di rimandare o annullare l’evento canoro, è proprio il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, intervistato dall’Adnkronos: “Io racconto le cose come stanno: è una scelta contraddittoria, in qualunque modo io decida. La decisione più responsabile è tenere il concerto, se devo assumermi una responsabilità è questa, forse, poiché sull’ordine pubblico ho meno esperienza io del prefetto e del questore…comunque una decisione verrà presa nell’arco di un’ora” – spiega.

Sì, una decisione che va presa in fretta e subito, tenendo in considerazione anche una serie di eventualità che, nel caso, vedono cadere l’intera responsabilità proprio sulla decisone del primo cittadino. Un quesito particolare quello del sindaco che si trova davanti a 50mila e più fans che attendono di capire se possono, o meno, recarsi al concerto del loro mito musicale.

Il primo cittadino alle prese con una difficile decisione

“[…] Se faccio tenere il concerto qualcuno mi dirà come è successo al sindaco di Ferrara che sono un senza cuore per l’ambiente e che non mi rendo conto che la città ha bisogno di aiuto. Io me ne rendo conto, sono tre giorni e tre notti che sono tra i cittadini a gestire la questione. Ora devo fare un bilancio tra il tema di ordine pubblico e sicurezza e il tema di convergenza forze” – continua il sindaco nella sua intervista ad Adnkronos.

Ma a quanto pare non è una decisione facile né semplice da prendere. Al momento si valuta anche la richiesta di rinforzi per gli uomini e le donne della Protezione Civile che stanno lavorando insieme alle altre forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco per far fronte all’emergenza maltempo.

Nonostante tutto, però, il primo cittadino a breve avrà una riunione con il segretario generale, con il questore e con il prefetto di Monza: “Nel parco dove si deve tenere il concerto ieri e altro ieri hanno lavorato 45 oggi operai forestali per svolgere le operazioni di pulizia. Ieri alle 14 il parco era in ordine, con gli alberi messi in sicurezza, tutte le operazioni di pulizia e riassetto ultimate” – conclude.

Dall’altro lato, infine, gli organizzatori dell’evento musicale assicurano che, almeno per il momento, il concerto è confermato.