Sembra la Grecia, ma siamo in questa bellissima regione italiana: indovina dove

Guarda attentamente questa fotografia e preparati a rimanere a bocca aperta. Sembra la Grecia ma siamo in questa bellissima regione italiana. Hai capito quale? Ecco dove si trova questo luogo fantastico.

Mare da sogno e panorama mozzafiato, questo splendido luogo non si trova in Grecia ma in Italia. Ecco la bellissima regione italiana che offre uno spettacolo incredibile per gli occhi. Hai capito dove si trova questo luogo da favola? Proprio qui.

Sembra la Grecia ma siamo in una bellissima regione italiana

Mare cristallino e panorama spettacolare da togliere il fiato: questa splendida località sembra un paesino caratteristico della Grecia. Se ti dicessimo però che in realtà è una città che si trova in una regione italiana, ci crederesti?

Ebbene sì, è proprio il nostro splendido Paese che offre una visione così celestiale. Tante città e località, talvolta sconosciute anche al popolo italiano, sembrano riprodurre perfettamente splendide zone turistiche visitate ogni anno da milioni di vacanzieri, italiani inclusi.

Eppure basterebbe solo conoscere meglio l’Italia, viaggiare e neppure troppo lontano, per scoprire quanti luoghi spettacolari si trovano nel nostro Stivale. Guarda attentamente la fotografia poco più in alto. Solo se sei davvero un viaggiatore esperto puoi riconoscere di quale città stiamo parlando e soprattutto in che regione si trova.

Hai indovinato? Ti anticipiamo solo che è meta preferita anche dei turisti stranieri che arrivano da oltreoceano per visitare questa località da sogno.

Qual è questa località da sogno che si trova in Italia

Sembra quasi impossibile da credere eppure è così: questa splendida località non si trova in Grecia, anche se il mare cristallino e le case bianche possono ingannare, bensì in Italia.

Hai capito di che città stiamo parlando? E soprattutto in quale regione si trova? Se la risposta è no, ti sveliamo noi il mistero: nella foto puoi osservare in tutto il suo splendore la meravigliosa Monopoli che si trova in Puglia.

Mare cristallino, case bianche che affacciano su di esso, strade strette e barche di pescatori ormeggiate al porto: sembra la descrizione di un caratteristico borgo della Grecia e invece no, siamo proprio nella nostra splendida Italia. Ecco Monopoli, un gioiello della natura che tanto ricorda Santorini.

Ogni anno milioni di turisti arrivano anche dall’America, in Puglia, per visitare questa località che offre non solo la possibilità di nuotare in acque splendide ma anche di assaporare piatti locali, gustosi e deliziosi.

Sembra davvero una cartolina da sogno, Monopoli, che con la sua storia di arte e cultura è in grado di affascinare chiunque decida di visitarla. Fondata nel secolo VII avanti Cristo, ha subito la dominazione dei Bizantini, dei Romani e degli Aragonesi.

Il suo centro storico ancora oggi è testimonianza della presenza passata di queste civiltà che hanno tutte, nessuna esclusa, condizionato la storia di questa meravigliosa città.

Passeggiare per i vicoli stretti, osservare le casette bianche a picco sul mare mentre si gusta la tipica puccia pugliese, è un’esperienza incredibile da provare: ti sembrerà di trovarti tra le strade di Atene o Mykonos. Se ti abbiamo convinto a visitare questa splendida città, ti indichiamo allora di seguito alcune delle attrazioni e dei monumenti che non puoi assolutamente perderti.

Non puoi non visitare la splendida cattedrale di Santa Maria della Madia, chiesa barocca dal fascino intramontabile. Visita obbligatoria anche al suggestivo porto antico: tra barche di pescatori ormeggiate e ristoranti locali, ti sembrerà di essere davvero in Grecia. Non è sempre necessario viaggiare solo e sempre all’estero. In Italia abbiamo così tanti luoghi da sogno che meritano di essere scoperti e visitati.