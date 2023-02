Sei in grado di leggere la cifra in questa foto? Devi essere molto sveglio per riuscirci

By

Se riesci a leggere la cifra esatta nascosta dietro l’immagine sei una persona molto sveglia. Ecco la soluzione.

Spesso ci si chiede quanto si è intelligenti e quanto si è svegli e ci sottoponiamo a dei test di logica per scoprire se il nostro Q.I. è maggiore rispetto la media o se è comune a tutti gli altri.

Ci sono delle persone in giro per il mondo il cui Q.I. (Quoziente Intellettivo) supera di gran lunga quello della comunità e la maggior parte di queste persone fanno parte del M.E.N.S.A.

Test: ecco la cifra nascosta nella foto

Questa è un’associazione internazionale, senza scopri di lucro, a cui possono accadere tutti coloro che hanno un Q.I. sopra la norma e che lo scoprono attraverso alcuni test e in Italia il presidente è il cantante Immanuel Casto.

Sul web, ci sono altri test, più semplici di quelli messi a disposizione dall’associazione in questione dove possiamo divertirci a capire se siamo svegli e acuti a trovare la soluzione in pochi secondi.

Molti di questi vengono diffusi sui social e in particolare su Facebook e Twitter dove spesso gli utenti aprono un dibattito sulla vera soluzione entrando anche in forte contrasto l’uno con l’altro.

Alcuni di questi test, vengono anche utilizzato all’interno di colloqui di lavoro o di concorsi al fine di controllare il modo in cui una persona vede le cose e quanta attenzione ci mette nel vedere determinate immagini.

Una delle ultime che sta facendo impazzire tutto il web ha a che fare con un’illusione ottica e vede la presenza di strisce bianche e nere, che danno un effetto zebrato circolare al cui interno si intravedono dei numeri.

La soluzione nota solo ai più svegli

Questi numeri, inizialmente non si notano ma soltanto fissando per un po’ l’immagine alcuni riescono ad individuarli dando una risposta completamente diversa l’uno dall’altro, con numeri che nulla hanno a che fare tra loro.

Eppure, nonostante la maggior parte risponde con alcuni, la soluzione viene trovata da solo una piccola percentuale delle persone che si sottopongono a questo test, e il motivo sta nel fatto che queste sono molto sveglie.

Le persone che riescono ad individuare la soluzione, ossia il numero 3452389, sono coloro che hanno una sensibilità maggiore al contrasto e quindi anche quando questa illusione ottica è eccessiva riescono a scansarla e vedere la realtà dei fatti.

Spesso, in queste foto, viene nascosta la verità e la mente viene confusa dai colori e dalle circostanze ma solo allenandosi e continuando a fare questi test che si possono trovare in grosse quantità sul web si riesce a diventare un asso in questi giochi.

Se non abbiamo dato la soluzione giusta non bisogna disperare, con un po’ di allenamento diventerete bravissimi a risolvere altri test e potete sfidare i vostri amici e i vostri parenti e vedere chi di loro ha un’intelligenza sviluppata e non si lascia ingannare dalle illusioni rispetto ad altri.

Magari, scoprirete tra questi, qualcuno che potrebbe accedere al M.E.N.S.A. e sottoporsi ad un test per il Q.I. elevato rispetto la media della popolazione mondiale.