Segni zodiacali incompatibili, questi non riusciranno mai ad andare d’accordo

Ci sono alcuni segni zodiacali incompatibili che non possono proprio vedersi e tollerarsi. Scopriamo insieme chi sono e come evitarli.

Che ci crediate o meno, i segni incompatibili esistono eccome. Spesso e volentieri sottovalutiamo le caratteristiche dei segni zodiacali pensando che non servano a nulla e che non facciano la differenza. In realtà, la maggior parte delle volte quando non si va d’accordo con qualcuno è perché ha il segno opposto al nostro. Non è solo una questione di pianeti in opposizione, ma di caratteristiche personali che si scontrano e non lasciano assolutamente vivere. E cosa fare a riguardo? Evitare contatti in ogni modo possibile con questi segni.

Segni zodiacali incompatibili: chi sono?

Quando ci si rende conto di non andare molto d’accordo con qualcuno è perché ha un segno zodiacale che è completamente incompatibile con il nostro. Inutile cercare di capire chi abbiamo dall’altra parte, perché in ogni caso non si riuscirà a raggiungere livello di comprensione chiara e lineare.

Ovviamente, le combinazioni astrali sono talmente tante che è impossibile capire quali siano tutti i segni che possano o meno andare a braccetto o meno. Quello che è sicuro è che queste coppie di segni non potranno mai avere un futuro insieme.

Cancro e Ariete

A primo impatto sembra essere la coppia perfetta e invece questi due segni zodiacali proprio non si sopportano. Loro non possono avere una conversazione normale senza litigare o cercare di avere ragione sull’altro.

Da una parte abbiamo il segno più lunatico dello zodiaco, dall’altra quello che farebbe la guerra anche al suo migliore amico. I due vedono i sentimenti e le collaborazioni in maniera completamente diversa.

Il Cancro è un idealista e romantico, mentre l’Ariete non sopporta che gli venga detto cosa fare anche perché è un istintivo per natura. Non è tutto, questi due segni vogliono stare sempre e solo al centro dell’attenzione, ed ecco perché sembra impossibile poter fare in modo che vadano d’accordo.

Toro e Acquario

Toro e Acquario appena si conoscono si piacciono, credono di poter andare d’accordo e iniziano a fare dei progetti insieme (professionali o personali). Poi però purtroppo si scontrano e capiscono di essere completamente incompatibili.

Inutile girarci intorno, i caratteri di questi due segni sono completamente incompatibili e non è vero che gli opposti si attraggono – o meglio, non questa volta. L’Acquario ha fantasia e tantissima voglia di divertirsi, mentre il Toro è più carnale e terreno tanto da non riuscire sempre ad avere una visuale del futuro ben definita. Cosa accade? I due si scontrano, si odiano e arrivano ad urlarsi dietro: l’Acquario va via sbattendo la porta, mentre il Toro resta seduto facendo il muso senza più muoversi.

Sagittario e Gemelli

Anche se in molti credono ci siano molte similarità tra i due, la loro indole porta a scontrarsi continuamente. Vogliono essere sempre al centro dell’attenzione, pianificare e poi stravolgere tutto e stare per conto loro perché mai nessuno dovrà osare comandarli.

Tutto questo significa che in amore, amicizia e sul lavoro questa coppia potrebbe fare molto ma in realtà si odia tantissimo sino a litigare e lasciarsi nel peggiore dei modi.