Metti il bicarbonato nella credenza: perché ultimamente lo stanno facendo in tanti

Bicarbonato di sodio in credenza, negli armadietti e nella scarpiera: ecco i risultati pazzeschi che non conosci. Provalo subito.

Mettere il bicarbonato di sodio nella credenza o nella scarpiera è un vero e proprio trucchetto naturale che solo pochi sanno apprezzare. Ecco perché ultimamente lo stanno facendo in molti: i risultati sono pazzeschi, rimarrai stupefatto e sorpreso dai risultati. Tutti quanti conosciamo i benefici del bicarbonato di sodio in casa ed in giardino, ma non tutti siamo al corrente del fatto che questo prodotto può essere messo in credenza o nell’armadietto. I benefici sono davvero strabilianti ed inattesi: ecco quali sono.

Bicarbonato di sodio: quali sono i vantaggi ed i benefici?

Tutti quanti siamo al corrente del fatto che il bicarbonato di sodio è un ingrediente naturale ricco di benefici. Aiuta a smacchiare, detergere e purificare, inoltre è un ingrediente assolutamente green ed economico da utilizzare in diversi contesti: dalla pulizia della casa e del bagno al giardinaggio. Essendo un ingrediente multitasking, il bicarbonato di sodio è un vero e proprio jolly che non deve mai mancare all’interno della dispensa.

Bicarbonato di sodio per pulire

Il bicarbonato di sodio vanta proprietà sgrassanti, igienizzanti, disinfettanti e sbiancanti. È un ingrediente naturale, green ed economico da utilizzare per le pulizie di tutta l’abitazione. Con il bicarbonato di sodio è possibile pulire il frigorifero, i pavimenti e il forno. È possibile lavare il water e smacchiarlo, pulire i ripiani della cucina e lavare le stoviglie. Questo ingrediente naturale consente di detergere le spazzole, forbicine e pettini. Il bicarbonato può essere utilizzato anche per pulire le lettiere dei gatti, i secchi dei rifiuti e per pulire le scarpe da ginnastica.

Bicarbonato di sodio per giardinaggio

Il bicarbonato di sodio può essere utilizzato come pesticida naturale e non chimico: basta mescolare due cucchiai di bicarbonato di sodio ed il sapone liquido. Una volta pronta la miscela può essere vaporizzata sulle piante ogni tre giorni. Anche per i fiori recisi è necessario lavare il vaso con il bicarbonato di sodio in modo tale da evitare che si annidino i germi sulle pareti e per mantenere belli freschi. Il bicarbonato è un potente antisettico che aiuta a contrastare la formazione di batteri e di germi.

Bicarbonato di sodio nella credenza e negli armadietti

Il bicarbonato di sodio può essere inserito negli armadietti, nella credenza e nei cassettoni per contrastare l’umidità. Per evitare la formazione dei cattivi odori e dell’odore di muffa è bene aggiungere un po’ di bicarbonato e di olio essenziale di lavanda.

Insieme agli oli essenziali, il bicarbonato di sodio aiuta a tenere profumati abiti ed oggetti. Per eliminare la muffa è necessario creare una pasta densa di bicarbonato di sodio e di acqua. Basta strofinare delicatamente con una spugnetta per eliminare lo sporco.