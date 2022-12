Segni zodiacali, i più sfortunati di dicembre: avrete una delusione dietro l’altra

Una delusione dietro l’altra per questi segni zodiacali: nel mese di dicembre sarete proprio voi i più sfortunati.

La sfortuna non esiste e ognuno la crea per se stesso? Non è vero, per lo meno per quanto riguarda i segni zodiacali. Infatti, un allineamento di pianeti sbagliati e alcuni di questi sfavorevoli portano inevitabilmente a tantissime delusioni, sfortune e impossibilità nel raggiungere i propri obiettivi. Ci sono alcuni segni zodiacali che in questo mese di dicembre non vedranno la luce e i risultati delle loro fatiche non saranno ripagate: scopriamo insieme quali sono?

Segni zodiacali: questi sono gli sfortunati di dicembre

Inutile cercare dettagli, perché quando il segno zodiacale ha dei pianeti contrari oppure l’allineamento si scontra con esso allora sarà un mese da dimenticare. È proprio quello che sta per succedere a questi segni zodiacali che non vedranno la luce del giorno sino a Natale o addirittura Capodanno.

Cosa bisogna fare in questi casi? Dipende dal temperamento, ma in ogni caso è indispensabile non fare passi azzardati e creare situazioni complicate. Gli obiettivi non potranno essere raggiunti e tutte le decisioni dovranno essere rimandate al nuovo anno.

Acquario il segno sfortunato di dicembre

L’Acquario è sicuramente il segno zodiacale che dovrà fare i conti con un dicembre alquanto sfavorevole. L’anno 2023 non sarà di certo positivo, ma l’ultimo mese dell’anno metterà loro a dura prova.

Non potranno raggiungere gli obiettivi preposti e dovranno restare con le braccia conserte, perché ogni passo potrebbe creare un effetto domino impossibile da risolvere. Ci saranno non pochi scontri con i colleghi e in amore la fase di stallo è solo all’inizio.

L’opposizione di Venere e Marte non aiuta, per questo motivo i nati sotto il segno dell’Acquario dovranno rimandare ogni tipo di decisione. Non mancheranno i momenti di stress, che potrebbero accumularsi man mano durante i giorni di festa.

Segno del Cancro: un dicembre da dimenticare

I lunatici Cancro non potranno che essere ancora più pessimisti a Dicembre. Il lavoro non sarà assolutamente favorevole e i colleghi non vedranno di buon occhio alcune prese di posizione. Attenzione a chi è in coppia, infatti ci potrebbero essere delle incomprensioni dovute al poco dialogo.

Si aggiungono anche le spese impreviste, sempre nel mese di dicembre, che porteranno a decisioni drastiche.

Capricorno: nessun obiettivo sino all’anno nuovo

Se il segno del Capricorno è convinto di avere sempre tutto sotto controllo, nel mese di dicembre si dovrà rassegnare all’evidenza. I pianeti sono contrari e ogni tipo di atteggiamento scontroso non farà altro che peggiorare la situazione.

Non è possibile cambiare lavoro, vita e partner nonostante il grande impegno per volere una vita migliore. Nel mese di dicembre il Capricorno sarà apatico, pessimista e demotivato. I single non avranno incontri nuovi o interessanti, mentre chi è in coppia riceverà una grandissima delusione.

Dicembre pessimo per il Sagittario

Il Sagittario scalpita ma nel mese di dicembre dovrà tenere a freno il suo modo di fare e la fantasia. È un segno che si scontrerà con lo stress e la monotonia, due fattori che richiedono la pazienza che questo segno non possiede di certo.

Insoddisfatti e pronti a cambiare vita, il mese di dicembre con Venere in opposizione non potrà che tarpare le ali a questo segno sempre in movimento. Sagittario in coppia? Meglio non fare passi in avanti.