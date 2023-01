Segni zodiacali, a febbraio avranno una bellissima sorpresa: è il vostro momento

Alcuni segni zodiacali avranno una congiuntura astrale tale a febbraio che li renderà molto fortunati. Vediamo quali sono.

L’oroscopo di febbraio è stato svelato da Paolo Fox che ha analizzato la fortuna e l’amore per tutti i segni zodiacali.

Segni zodiacali: quelli più fortunati di febbraio

Il mese di gennaio sta volgendo agli sgoccioli e febbraio sta per iniziare. Si tratta del mese destinato all’amore perché il 14 cade San Valentino ma, in generale è anche il mese dedicato alla messa in pratica dei buoni propositi prefissati a gennaio. Spesso, per darsi da fare, ci si sente influenzati dall’oroscopo. A svelare quello di febbraio, come sempre, ci ha pensato Paolo Fox che ha analizzato tutti i segni zodiacali.

Come di consueto, l’astrologo lo ha fatto nella sua guida annuale L’Oroscopo 2023. Sei curioso di sapere se il tuo segno sarà tra i fortunati del mese di febbraio? Scopriamolo insieme.

L’oroscopo di febbraio, segno per segno

Chi è nato sotto il segno del Cancro dovrà essere attento sul piano lavorativo, evitando le cattive compagnie e gli azzardi non solo per gli affari ma anche in campo affettivo.

Non è escluso che anche i nati sotto il segno dello Scorpione debbano stare attenti sul piano lavorativo perché, nonostante sia alimentato da una grande creatività, a volte deve fermarsi per comprendere meglio chi ha accanto.

I segni zodiacali di febbraio sono l’Acquario ed i Pesci, per quanto riguarda questi ultimi, saranno in grado di intraprendere sfide e cambiamenti difficili ma lo faranno con serenità. Tuttavia, per loro, la strada è ancora lunga per imparare a ricaricarsi con le loro uniche forze. Il loro duro lavoro, però, li ripagherà durante tutta la prima parte dell’anno.

Per quanto riguarda gli Acquario, per loro febbraio sarà il mese giusto per vivere emozioni private. Paolo Fox suggerisce loro di aprire il cuore e lasciarsi andare ai sentimenti.

I nati sotto il segno del Sagittario non si vorranno far consigliare da nessuno ma farà bene ad accettare i consigli di qualcuno perché grandi sfide lo accettano. I Leone a febbraio intraprenderanno delle scelte prudenti: se non lo faranno perderanno soldi ed opportunità. Il cambiamento sarà la parola chiave per gli Ariete che, tuttavia, lo affronteranno con grande determinazione. La stessa che li porterà a cambiare la propria vita e giungere a nuovi amori.

I Bilancia troveranno sempre l’energia per affrontare le sfide anche se il 2022 li ha messi a dura prova. La loro concentrazione dovrà rimanere ai massimi livelli.

Chi è Gemelli vivrà un mese positivo anche se sarà sommerso dal lavoro che gli comporterà stress e fatica fisica. Per questo, dovrà imparare a gestire tensione e stress. Al contrario dei Vergine che saranno un po’ fiacchi e dovranno recuperare la loro autostima.

I Toro saranno i segni più energici del mese, un’energia che confluirà positivamente soprattutto nei rapporti di coppia. Per portare a termine i propri progetti, i Capricorno dovranno farsi aiutare e non mancheranno di empatia.