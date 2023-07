Esce per andare a lavoro ma non fa ritorno, 23enne scomparsa a Pellezzano (Salerno)

C’è preoccupazione per la scomparsa di una giovane ragazza di 23 anni in provincia di Salerno. Di lei non si hanno più tracce da ieri: la famiglia ne ha denunciato la scomparsa ai carabinieri e ha lanciato l’appello per ritrovarla. La ragazza viene descritta come normale, senza grilli per la testa, relazioni anomale o abusi di alcool o stupefacenti. Oltre a lei è scomparsa anche la sua auto, mentre risulta che abbia lasciato a casa il cellulare, prendendo con sé solo il portafogli. Brenda Cuomo, questo il nome della 23enne, è minuta, appena 1 metro e 60 e pesa circa 45 chili.

La provincia di Salerno è in ansia per la sorte di Brenda Cuomo, ragazza di 23 anni residente nel Salernitano di cui da ieri non si hanno più notizie. La giovane ha lasciato il cellulare a casa, prendendo con sé solo il portafogli, mentre risulta scomparsa anche la sua automobile. I genitori ieri, in tarda serata, non vedendola fare ritorno hanno presentato denuncia ai carabinieri di zona, lanciando anche un appello affinché venga ritrovata. L’ultimo contatto con Brenda risale alle 14.30 di ieri, quando ha chiamato la madre per avvisarla di essere a casa e non essere andata al lavoro in quanto aveva fatto tardi la sera prima. La famiglia la descrive come una ragazza normale e senza cattive abitudini, mentre gli amici hanno spiegato come negli ultimi tempi sembrasse alquanto turbata da qualcosa. Il sindaco della cittadina dove risiede ha lanciato a sua volta un appello perché venga ritrovata e l’accaduto si chiuda nel migliore dei modi.

I genitori, nel non vederla fare ritorno in serata, si sono preoccupati e hanno deciso di presentare denuncia di scomparsa ai carabinieri di Mercatello. La famiglia la descrive come una ragazza normale, che non aveva un fidanzato e nessun problema con droghe o alcool e non sofferente di depressione o problemi mentali.

Alcuni suoi amici, tuttavia, hanno raccontato di come negli ultimi tempi fosse turbata da qualcosa: “Negli ultimi tempi era strana, come se fosse turbata da qualcosa di cui non aveva il coraggio di parlare” ha raccontato uno di loro raggiunto da il Corriere del Mezzogiorno.

Intanto, anche il primo cittadino di Pellezzano, Francesco Morra, ha voluto esprimere la vicinanza alla famiglia e lanciare un appello affinché possa tornare a casa sana e salva: “Abbiamo appreso da poco della presunta scomparsa di una ragazza, Brenda Cuomo, residente alla frazione Capriglia di Pellezzano dal 2020. Come Ente ci siamo subito attivati con la Polizia Municipale agli ordini del comandante Carmine Somma, con locale Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” e con tutte le forze dell’ordine per cercare di reperire notizie utili alla ricerca della ragazza. Ci stringiamo intorno alla famiglia per queste ore di apprensione e di ansia nella speranza che la situazione possa risolversi stesso in giornata con il suo ritrovamento”.