Come sta procedendo il ballottaggio in Turchia tra Erdogan e Kilicdaroglu

In Turchia si sta tenendo un ballottaggio per l’elezione del prossimo presidente, con il presidente Erdogan e il suo principale sfidante Kilicdaroglu che hanno già votato rispettivamente ad Istanbul e ad Ankara. Nel primo turno di votazioni, Erdogan ha ottenuto il 49,5% dei voti, mentre Kilicdaroglu ha ottenuto il 44,9%.

La persona eletta avrà il compito di definire la politica economica, di sicurezza e interna ed estera della Turchia per i prossimi cinque anni. Sin dalle prime ore, le operazioni di voto procedono senza intoppi e le file si muovono rapidamente.

Il ballottaggio presidenziale in Turchia tra Erdogan e Kilicdaroglu

Sono in corso le votazioni per il ballottaggio presidenziale in Turchia, con il presidente Erdogan che cerca un terzo mandato storico. Il suo principale avversario è il leader dell’opposizione Kemal Kilicdaroglu, un burocrate di 74 anni e leader del CHP di sinistra.

Nel primo turno di votazioni, Erdogan ha ottenuto un vantaggio di quasi cinque punti su Kilicdaroglu, ma non ha raggiunto la soglia del 50% necessaria per vincere. Nello stesso giorno, il blocco parlamentare del presidente ha ottenuto la maggioranza dei seggi nella corsa parlamentare.

Erdogan ha espresso il suo voto domenica in un centro elettorale a Istanbul, sottolineando l’alto tasso di partecipazione alle elezioni come segno della lotta democratica turca.

Il leader dell’opposizione Kilicdaroglu ha espresso il suo voto ad Ankara, dichiarando ai giornalisti che è importante che tutti i cittadini partecipino alle elezioni per sbarazzarsi dell’oppressione e della leadership autoritaria, e per portare vera democrazia e libertà in Turchia. Ha invitato i cittadini a votare e a rimanere vicino alle urne fino alla chiusura.

“Poiché queste elezioni si sono svolte in condizioni di difficoltà, è stata utilizzata ogni sorta di propaganda nera e calunnia, ma confido nel buon senso della gente” ha dichiarato lo sfidante ai giornalisti.

Le autorità elettorali hanno affermato che il voto si è svolto “senza problemi” e che i risultati dovrebbero arrivare prima rispetto al primo turno. La scorsa settimana, il candidato al terzo posto Sinan Ogan ha appoggiato pubblicamente Erdogan, il che ha aumentato ulteriormente le sue possibilità di vincere il secondo e ultimo turno nel ballottaggio presidenziale.

I sondaggi avevano previsto in modo errato che Kilicdaroglu sarebbe stato in testa al voto del 14 maggio, ma l’affluenza alle urne è stata comunque molto alta, raggiungendo quasi il 90% in tutto il paese. Sei gruppi di opposizione si erano uniti dietro Kilicdaroglu per cercare di sconfiggere Erdogan, definendo queste elezioni come l’ultima resistenza della democrazia turca.

L’opposizione ha accusato il presidente di aver privato il Paese delle istituzioni democratiche durante i suoi 20 anni di governo, erodendo potere della magistratura e reprimendo il dissenso. Inoltre, Erdogan deve affrontare le difficoltà dell’economia turca e la risposta iniziale confusa al terremoto del 6 febbraio, che ha causato oltre 50.000 vittime in Turchia e Siria.

Il governo turco si è scusato pubblicamente per gli “errori” commessi nella sua operazione di salvataggio dopo il terremoto che ha causato oltre 50.000 vittime in Turchia e Siria.

I critici del presidente Erdogan hanno evidenziato gli standard edilizi allentati del partito al potere AK, che hanno accelerato il boom edilizio dal 2000 in poi e hanno contribuito al bilancio delle vittime. Inoltre, hanno sottolineato la presunta erosione delle entità governative da parte di Erdogan nel tentativo di consolidare il potere, evidenziato dalla risposta al terremoto.

La crisi finanziaria del paese, che ha portato al crollo della valuta e all’aumento dei prezzi, è stata attribuita parzialmente alle politiche di Erdogan e gli esperti hanno sostenuto che il presidente ha soppresso i tassi di interesse, lasciando l’inflazione fuori controllo.

In un’intervista con la CNN la scorsa settimana, Erdogan ha promesso di raddoppiare le sue politiche economiche non ortodosse, sostenendo che i tassi di interesse e l’inflazione fossero “positivamente correlati”. Ha anche descritto il suo rapporto con il presidente russo Vladimir Putin come “speciale” e ha dichiarato che avrebbe continuato a impedire l’accesso della Svezia alla NATO, nonostante le critiche occidentali che lo accusavano di ostacolare un fronte unificato contro l’invasione russa dell’Ucraina.

Il presidente ha anche accusato la Svezia di ospitare gruppi terroristici curdi e ha condizionato l’adesione della Svezia alla NATO all’estradizione di individui ricercati. La Svezia ha deciso di rifiutare categoricamente la richiesta della Turchia che chiedeva di estradare individui che Ankara descrive come terroristi, sostenendo invece che a loro avviso la questione può essere decisa soltanto dai tribunali svedesi.

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, Erdogan è emerso come un intermediario di potere importante, adottando una posizione di “neutralità filo-ucraina”. Ha aiutato a mediare un accordo chiave noto come Black Sea Grain Corridor Initiative, che ha sbloccato milioni di tonnellate di grano coinvolte nell’invasione russa dell’Ucraina, evitando una crisi della fame globale. L’accordo è stato esteso per altri due mesi la scorsa settimana, un giorno prima della scadenza.

Cosa è emerso fino ad ora durante le votazioni turche

Il vice leader del principale partito di opposizione turco Ozgur Ozel ha dichiarato che un osservatore elettorale del CHP è stato attaccato nel villaggio di Karaali, nella provincia sud-orientale turca di Sanliurfa.

Ozel ha twittato che l’osservatore elettorale Ali Seker è stato picchiato e il suo telefono è stato rotto perché aveva segnalato irregolarità elettorali. Il vice leader ha anche affermato che non c’erano abbastanza forze di sicurezza presenti e ha esortato le autorità a garantire la sicurezza delle elezioni. Tuttavia, non è stato possibile verificare in modo indipendente l’accusa.

Come accade spesso durante le elezioni, il presidente Erdogan ha distribuito denaro e giocattoli alla scuola dove ha votato a Istanbul.

Secondo Nour Qormosh di Al Jazeera, i siriani che hanno vissuto in prima persona gli orrori della guerra stanno attendendo notizie dal ballottaggio presidenziale turco.

La provincia di Idlib, situata nel nord-ovest della Siria e confinante con la Turchia, ha molti abitanti con familiari oltre confine che vogliono sapere come le elezioni influenzeranno la loro situazione.

Uno sfollato siriano di nome Muhammed Ramadan ha riferito: “Ho molti parenti che vivono in Turchia e lavorano per mantenere le loro famiglie qui [a Idlib]. Gli appelli che stiamo ascoltando sulla deportazione dei siriani che vivono lì avrebbero conseguenze molto negative, specialmente su scala umanitaria“.

Secondo i sostenitori di Erdogan intervistati ai sondaggi di Istanbul, il presidente dovrebbe vincere facilmente il ballottaggio presidenziale con oltre il 55% dei voti. Murat Sark, elettore di 45 anni che ha votato a Uskudar, ha dichiarato: “Tutti sanno che abbiamo bisogno di un leader forte per tirarci fuori dalla cattiva economia in cui ci troviamo. Tayyip Erdogan è l’unico leader che può rappresentare la Turchia sulla scena mondiale e prendersi cura dei nostri interessi”.

Riferendosi all’87% di affluenza al primo turno, Sark ha affermato che la Turchia: “sta dimostrando di essere la più grande democrazia del mondo” e ha aggiunto che i successi del paese sono dovuti alla festa al potere da 21 anni.

L’ufficio del procuratore capo di Istanbul ha aperto un’indagine sugli account dei social media che avrebbero diffuso disinformazione e post provocatori, secondo quanto riferito dalla TRT statale turca. Tra gli account Twitter citati ci sono Haber Report, DarkWeb Haber, Militer Doktrin, Muhbir (ajansmuhbir) e Solcu Gazete.

In Turchia sono stati riportati vari casi di possibili irregolarità e frodi elettorali, inclusi attacchi contro osservatori elettorali e un caso di una donna morta che risultava ancora iscritta alle liste elettorali.

Aynur Usta ha dichiarato che sua madre, deceduta otto anni fa, era elencata come votante nel sobborgo di Bahcelievler a Istanbul. Sebbene le irregolarità di voto non siano rare nelle elezioni turche, di solito si verificano in modo isolato nelle zone rurali. Tuttavia, nella provincia di Sanliurfa, situata nel sud-est del paese e colpita da terremoti nel febbraio dello stesso anno, gli osservatori hanno riferito di diverse violazioni della legge elettorale.