Sedicenne giù dal settimo piano: sequestrati il computer ed il cellulare

Un 16enne è precipitato da una finestra, a Vicenza, morendo sul colpo. Tante sono le ipotesi al vaglio di chi sta indagando sulla vicenda. Per questo motivo, è stato anche sequestrato il cellulare della vittima.

Si fa sempre più avanti l’ipotesi di istigazione al suicidio, ma gli inquirenti ci vanno cauti. Ecco cosa è successo.

16enne si getta giù dalla finestra

È successo martedì sera a Vicenza: un ragazzo, di soli 16 anni, è precipitato da una finestra al settimo piano di un appartamento, morendo sul colpo. Il giovanissimo è stato immediatamente soccorso ma, purtroppo, non c’è stato più nulla da fare.

La Procura della città ha, per questo motivo, aperto un’inchiesta per cercare di capire la dinamica della tragedia e, soprattutto, cercare di dare una motivazione al gesto compiuto, o se il ragazzo sia stato gettato giù dalla finestra. Per fare chiarezza sull’accaduto, sono stati posti sotto sequestro sia il computer del ragazzo, quanto anche il suo cellulare per far luce sulla sua vita e su alcuni dettagli, ancora poco chiari, della vicenda stessa.

Il 16enne non aveva mai dato nessun tipo di problema. Andava bene a scuola, era benvoluto da tutti i suoi amici e in famiglia viveva un clima sereno con tutti i suoi componenti. Cosa può averlo spinto a compiere un gesto così estremo? O c’è stato qualcuno che lo ha indotto a fare questo?

Fra le ipotesi al vaglio, infatti, si fa sempre più avanti quella dell’istigazione al suicidio, ma gli inquirenti vogliono andarci cauti e analizzare prima il materiale contenuto sia nel pc che nel cellulare del ragazzo, per cercare di capire e trovare traccia del motivo della tragedia.

Posti sotto sequestro il suo computer ed il suo cellulare

È stata, inoltre, disposta l’autopsia sul corpo del ragazzo, come scritto dal magistrato. Stando ad una primissima ricostruzione fatta da chi sta indagando sulla tragedia, il ragazzo e la sua famiglia si erano recati in visita, martedì sera, a casa della nonna. Ad un certo punto, il ragazzo è stato lasciato un attimo da solo. E sono stati questi pochissimi secondi ad essergli fatali: proprio in quegli istanti, si è gettato dalla finestra al settimo piano, ed è morto sul colpo.

Diversi sono i testimoni che hanno assistito inermi alla scena ed hanno visto precipitare il ragazzo. Immediatamente, sono stati allertati i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Un suicidio? un gesto estremo dettato da qualcosa? O qualcuno, come ipotizzano gli inquirenti, ha spinto il 16enne a compiere questo gesto folle quanto estremamente tragico per se stesso?

Sono queste, e anche molte altre, le domande che chi sta indagando si sta ponendo per cercare di dare una dinamica esatta della morte di un ragazzo di soli 16 anni. Dall’analisi dei contenuti del suo cellulare e del suo computer, sarà possibile, forse, avere qualche dettaglio in più per ricostruire tutta la vicenda.