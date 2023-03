Secondo una ricerca, queste sarebbero le 3 città più maleducate d’Italia

Una ricerca ha messo l’accento su queste 3 città più maleducate d’Italia, impensabili: questi sono i fattori che determinano la classifica.

Le ricerche e le stime non fanno emergere sempre e solo i lati positivi. Moltissime volte, infatti, ci si rende conto di una realtà completamente diversa da quella che si pensava. Tre città italiane sono risultate essere le più maleducate. Sono dei posti impensabili, ricchi di turismo e di storia dove la tradizione la fa da padrona. Tuttavia, una serie di fattori determinanti hanno portato alla vincita di un titolo non propriamente positivo.

Le città più maleducate d’Italia sono queste tre

Nel mondo sono molti i luoghi comuni che descrivo un Paese come l’Italia, spesso e volentieri privi di ogni verità. Si parla del cibo, del carattere estroverso e del gesticolare oramai famoso in ogni parte del mondo. L’italiano non segue le regole, conduce una bella vita ed è geograficamente privilegiato rispetto ad altre popolazioni.

Se alcuni potrebbero essere veri, altri sono letteralmente fuori strada. Il portale Preply ha voluto stilare una classifica dopo aver intervistato turisti, viaggiatori e residenti: tre città italiane sono risultate essere maleducate, non attente e impossibili da vivere.

Quando si parla di città più maleducate d’Italia, l’aggettivo deve essere inteso come una difficoltà nell’organizzazione – una carenza dei servizi alla persona e anche di tipo strutturale.

La prima città maleducata, sul podio, è la bellissima Venezia seguita da Catania e poi Parma. Trieste si aggiunge per i suoi comportamenti non adeguati.

La città italiana migliore è Padova, mentre a Messina ci sono i più generosi in assoluto soprattutto in termini di turismo.

I fattori determinanti per la classifica

Come si nota, tra Nord e Sud non ci sono differenze e la classifica è stata stilata mettendo insieme un insieme di vari fattori importanti.

Venezia, una città turistica ricca di storia e tradizione, raggiunge questo triste podio mettendo sul tavolo una realtà che in pochi conoscono.

Tuttavia, il patrimonio artistico non salva alcune città da questo triste primato. A seguire ci sono anche Roma, Milano, Torino, Taranto. Quando si ha a che fare con le grandi città, per esempio si pensa al traffico e alla difficoltà di movimento con servizi inesistenti o in ritardo.

Poi sono stati presi in considerazione fattori come il senso civico scarso, tasso di inquinamento elevato, carenze nei riguardi bambini, anziani e animali. In alcune città non si fanno passare i pedoni, non si rispettano le regole base e la popolazione non gradisce la presenza del turista facendolo quasi scappare.

Una serie di importanti evidenze, che i cittadini sperano di poter mettere a posto il prima possibile. Le tre città sul podio sono tra le più belle e visitate in Italia, sarebbe un peccato non risollevarsi e non passare alla classifica in positivo.