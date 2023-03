Secondo l’Oroscopo le donne nate in questi anni sono quelle più sfortunate

L’oroscopo parla chiaro, infatti sembra che tutte le donne nate in questi anni precisi non siano per nulla fortunate.

Quando si consulta l’oroscopo, anche per chi non crede in questa disciplina, si cerca sempre di capire quali siano le caratteristiche individuali dei vari soggetti. È importante evidenziare che l’importanza del segno di nascita si fonde con l’ascendente e la posizione della Luna nel segno. Il Tema Natale completo forma carattere, caratteristiche, modi di fare e molto altro ancora di ogni persona. Non è tutto, infatti ci sono elementi che possono definire la fortuna o meno di vari soggetti: per esempio, le donne nate in questi anni non sono per nulla fortunate.

Oroscopo, caratteristiche dei segni e particolarità

In ogni Paese il proprio modo di consultare e interpretare l’oroscopo con i suoi segni e le sue caratteristiche. Ci sono persone che lo consultano ogni giorno per capire come andrà la settimana, mentre altri si soffermano solamente a ciò che sono le caratteristiche determinanti.

I pianeti possono essere contrari o a favore, ciò infatti determina alcune fortune e altre nuvole passeggere.

Non è solamente un modo divertente per verificare gli eventi, ma anche per capire quali siano le varie note del carattere mettendo insieme tutti i punti determinanti del Tema Natale. Quante volte si è trovata una affinità con lo stesso segno o lo stesso ascendente? L’Ariete è un soggetto determinato e a volte iroso, mentre il Toro bada all’aspetto materiale della vita cercando di mantenere un equilibrio nonostante le sfortune della vita.

Il Cancro è lunatico, mentre i Pesci sono dei sognatori che raggiungono sempre gli obiettivi. Il Sagittario ama viaggiare e non vuole mai sentirsi in trappola, mentre lo Scorpione si vendica appena possibile sfoderando le sue armi di seduzione. Insomma, ognuno ha la sua particolarità determinante.

Le donne nate in questi anni sono sfortunate

Ci sono anche degli oroscopi diffusi nel resto del Mondo, come quello Cinese o quello Indiano sino al Giapponese di un certo interesse.

In Giappone questa disciplina è caratterizzata sempre dai 12 segni della ruota dello zodiaco, in aggiunta a qualche curiosità particolare. Infatti, gli esperti determinano fortuna e sfortuna a seconda degli anni di nascita differenziandosi per le donne e per gli uomini.

Per le donne gli anni più sfortunati sono i 19 – 33 e 37 anni di età, si chiamano Yakudoshi e rappresentano i momenti disastrosi per ogni donna. Sapendolo in anticipo, la cultura invita a prepararsi e armonizzare quanto più possibile i momenti evitando gli eccessi o le decisioni difficili.

Non solo sfortune, infatti per i giapponesi c’è un anno in particolare considerato fortunato: quando si compie 60 anni. Se in alcune culture potrebbe essere vista come l’età della vecchiaia, in Giappone è il simbolo della rinascita e della nuova vita. Un insegnamento da assorbire per vedere la vita in modo completamente diverso.