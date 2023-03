F1 Gp Bahrain, delusione Ferrari e ritiro Leclerc: trionfa Verstappen

Grande delusione in casa Ferrari al primo Gp della F1 in Bahrein, con il ritiro di Leclerc. Quarto posto per Sainz e vittoria per Verstappen.

Peggio di quanto ci si aspettava, al di là del ritiro. Delusione per la Ferrari all’esordio del mondiale di F1. In Bahrein il cavallino cala clamorosamente e il pilota monegasco è stato costretto al ritiro al 41esimo giro, a causa di un problema alla power unit. Quarto Sainz e vittoria di un Verstappen dominante. Grande gara di Alonso con la Aston Martin. “La Redbull un’altra categoria“.

Disastro Ferrari alla prima, ritiro Leclerc: podio per Sainz

Era partito bene il cavallino con Leclerc che si era portato al secondo posto e Sainz che all’accensione dei semafori era rimasto incollato a Perez della Redbull. Il disastro però, per la Ferrari, si è consumato al 41esimo giro quando Charles Leclerc è stato costretto al ritiro a causa di un problema tecnico.

L’ultimo ritiro era arrivato in Azerbaijan per Leclerc mentre era al comando, lo scorso anno, adesso mentre era comodamente al terzo posto. Un terzo posto che Leclerc aveva conquistato con una buona partenza, superando Perez e portandosi a pochi secondi da Verstappen. Il campione del mondo per tutta la gara ha mostrato e gestito tutta la sua superiorità, mentre Sainz tracolla anche dietro Alonso che mette le mani sul suo 99esimo podio a più di 26 secondo di distacco.

Doppietta Redbull dunque, con un super Max Verstappen, abbastanza nell’aria. Delusine invece alla prima per Leclerc che ha visto la sua SF-23 spegnersi clamorosamente a causa di un problema alla power unit. Un vero disastro arrivato al 41esimo giro.

Per la Ferrari dunque bisognerà mettere sull’asfalto i dati raccolti e provare a ripartire in Arabia Saudita il prossimo 19 marzo, in una gara da motore, come si suol dire. Un vero crollo di prestazione della Ferrari nella fase centrale del Gran Premio.

Leclercl: “Redbull un’altra categoria”

Due segnali d’allarme, con la rottura del motore che va a intaccare l’unica certezza della Ferrari: l’affidabilità.

Molto significative anche le parole di Leclerc, intervenuto a fine gara sulla Redbull e sul passo gara della Ferrari: “Questo weekend non c’eravamo in passo gara. Siamo troppo lontani, ma loro (la Redbull n.d.r.) hanno trovato qualcosa, è un’altra categoria. Lavorare e trovare qualcosa, così faremo fatica”.