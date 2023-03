Se vuoi far sparire qualsiasi macchia dal materasso spruzza questo liquido naturale

Materasso macchiato? Ecco come rimuovere qualsiasi alone da esso. Ti serve solo questo liquido: spruzzalo e il tuo problema sarà risolto. Ecco il segreto che sicuramente avevi bisogno di conoscere.

Come avere un materasso pulito e senza macchie? Ti serve solo questo liquido naturale. Spruzzalo e in un nanosecondo avrai risolto il problema della pulizia. Questa tecnica ti tornerà super utile.

Perché è importante la pulizia del materasso

Non darlo mai per scontato: il materasso deve essere pulito, sempre. Su di esso infatti si accumulano quotidianamente acari, polveri e batteri. Per non parlare poi di macchie di sudore o di urina, soprattutto nel caso dei più piccolini.

Sai come pulire il tuo materasso e farlo sembrare come nuovo il più a lungo possibile? Parlano finalmente gli esperti che svelano quel segreto che sicuramente aspettavi anche tu da una vita.

Ti serve solo un ingrediente da spruzzare per rimuovere qualsiasi macchia. Anzitutto, la pulizia del materasso è un argomento davvero molto delicato che in tanti esperti di faccende domestiche hanno più volte approfondito.

Pulirlo è fondamentale per avere anche un sonno salutare. Come abbiamo accennato poc’anzi, pur se non li vediamo, sui materassi si accumulano milioni di piccoli esserini che si nascondono sulla sua superficie, gli acari, che sono organismi microscopici che si nutrono di pelle morta.

Li troverai sui materassi e sui cuscini, sui divani ma anche su altri rivestimenti della tua casa. Sono nemici dell’uomo, gli acari, dato che possono provocare allergie e problemi non solo alla pelle ma anche alle vie respiratorie.

In poche parole, la corretta igiene del nostro letto garantisce anche una migliore qualità del sonno e della vita. Assicurati per esempio di cambiare il tuo materasso almeno ogni 10 anni perché con il tempo finisce per deformarsi impedendoti di dormire bene.

Scegliere il giusto materasso ti aiuterà non solo nel riposo ma migliorerà anche la tua salute dato che si prenderà cura della tua schiena. Tornando però alla questione pulizia, come rimuovere eventuali macchie sul nostro materasso? Ti serve solo questo ingrediente per averlo perfetto nel giro di pochi minuti.

L’ingrediente segreto per rimuovere qualsiasi macchia

Gli esperti di pulizie sono intransigenti quando si tratta del materasso: è necessario che esso sia sempre pulito ed igienizzato dato che è fonte principale di riproduzione di acari, germi e batteri.

Se ti stai chiedendo ogni quanto dovresti pulirlo, ecco la risposta che nessuno più degli esperti può fornirti: almeno ogni 6 mesi, in concomitanza dunque, con il cambio di stagione.

Se ti ritrovi a combattere contro macchie ostinate e hai fatto di tutto per eliminarle ma senza successo, abbiamo un trucco per te che ti cambierà la vita. Ti basta un solo ingrediente per avere un materasso come nuovo. Curioso di scoprire di cosa stiamo parlando? Dell’alcool!

Ebbene sì, tra le opzioni più consigliate dagli esperti c’è proprio questo liquido, perfetto per disinfettare i materassi e per rimuovere aloni e macchie di qualsiasi genere. È davvero semplice creare una miscela casalinga dagli effetti straordinari.

Cosa devi fare? Eccoci in tuo soccorso. Versa in parti uguali, una quantità di acqua e alcool e versa la soluzione in un nebulizzatore. Fatto. Ora non ti resta che spruzzarlo sulla macchia presente sul tuo materasso e lasciare che agisca per almeno 15 minuti, poi fallo asciugare.

In un battibaleno, la macchia sarà scomparsa e il tuo materasso sarà come nuovo. Sai che puoi utilizzare questo liquido straordinario anche come rimedio per allontanare le cimici? L’alcool è infatti un ottimo igienizzante: grazie al suo odore pungente, questi fastidiosissimi esserini staranno alla larga dal tuo letto.

Conoscevi questa tecnica? Proverai a utilizzarla per smacchiare il tuo materasso? Il risultato ottimale è garantito. Esistono però anche altri sistemi per pulire in maniera naturale il materasso, oltre all’alcool. Te ne elenchiamo alcuni.

Nella nostra lista super green perfetta per la pulizia, non può mancare il bicarbonato di sodio. La sua funzione abrasiva è in grado di rimuovere qualsiasi tipo di macchia, anche quella più ostinata.

Ti basta miscelarlo con l’acqua e nebulizzarlo sulle macchie: 5 minuti e il tuo materasso tornerà come nuovo e soprattutto anche profumato. Pure l’aceto è un rimedio super efficace per pulire le macchie dai materassi.

In questo caso, puoi semplicemente inumidire un panno in microfibra e strofinare sulla zona interessata. Stessa funzione svolge anche l’acqua ossigenata, perfetta per rimuovere macchie di sangue o di urina.

Oltre a questi ingredienti naturali qui menzionati, ci sono anche altri suggerimenti che dovresti seguire. Un esempio? Gli esperti consigliano di cambiare le lenzuola ogni settimana facendo arieggiare la stanza per almeno 5 minuti, preferibilmente in questa fascia oraria, dalle 7 alle 11 di mattina.

Copri poi il tuo materasso con un coprimaterasso per evitare che polveri e acari possano depositarsi su di esso. Funziona come una sorta di barriera protettiva anche contro odori sgradevoli e sporcizia.

Assicurati infine di pulire accuratamente il materasso almeno due volte a settimana così sarai tranquillo che germi, batteri e acari saranno KO. Hai visto quindi come puoi procedere alla pulizia del materasso, in poche e semplici mosse?

Con gli ingredienti naturali che hai a disposizione e che sicuramente sono presenti nella tua casa, avere un materasso pulito, profumato, disinfettato, igienico diventerà anche per te un gioco da ragazzi.