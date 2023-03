Oroscopo, i nati in questi mesi dell’anno sono i più fortunati dello zodiaco

Chi sono i più fortunati dello zodiaco? Nella ruota dei 12 segni dell’oroscopo solo i nati in questi mesi possono saltare dalla gioia.

L’oroscopo riserva sempre moltissime soprese e come tali, per chi segue questo tipo di disciplina, diventa divertente conoscere le varie caratteristiche di un segno. I più fortunati dello zodiaco sono nati in particolari mesi e godono dell’influenza dei maggiori pianeti esistenti. Un insieme di fattori che rendono proprio questi segni diversi dagli altri, con la fortuna che li insegue sin dai primi giorni di vita. Chi sono questi super fortunati?

Segni più fortunati dello zodiaco: sono nati in questi mesi

Non ci sono dubbi, se si nasce in questi segni dell’anno si appartiene ai segni zodiacali più fortunati di tutto lo zodiaco. L‘oroscopo giornaliero può decretare chi siano i segni sfortunati o fortunati del giorno, ma i fattori che si acquisiscono alla nascita restano per sempre.

Nella maggior parte dei casi la fortuna nel lavoro o amore è data al pianeta predominante ed è una condizione permanente.

Segni fortunati dello zodiaco: sono nati in questi mesi

Il primo segno fortunato dello zodiaco appartiene alle persone che nascono nei mesi di Febbraio e Marzo. I pesci rappresentano coloro che guardano sempre al futuro, con un piano B pronto nel cassetto nel caso la loro vita prendesse una brutta piega. A volte non si rendono conto della loro fortuna e della loro intuizione, tanto da fare tutto con grande naturalezza.

Poi ci sono i soggetti nati nel mese di marzo e aprile con segno di appartenenza dell’Ariete. Un segno fortunato sul lavoro e con gli amici, ottimo sportivo e sempre in grado di raggiungere l’obiettivo preposto. Godono di onestà, carattere e determinazione: tutto quello che vogliono lo ottengono, perché la dose di fortuna acquisita alla nascita è tantissima.

Il Toro è per chi nasce nei mesi di aprile sino a metà maggio. Un periodo molto fortunato che determina la grande fortuna per questo segno zodiacale, soprattutto in amore. Chi nasce sotto questo segno spesso tende a mettersi sulla difensiva, in realtà è in grado di schioccare le dita e ottenere tutto quello che vuole in un attimo.

Gli altri segni fortunati dell’oroscopo

Non sono da meno i soggetti nati a giugno sotto il segno dei Gemelli. Sono persone giocose, determinate e che conservano un lato infantile per tutta la vita.

La loro fortuna si concentra nel campo delle amicizie dei rapporti sociali, sempre al primo posto.

Si passa ai due mesi di settembre e ottobre, con un segno fortunatissimo in amore e sul lavoro: la Bilancia. Il suo ottimismo è contagioso, così come la voglia di mettere gli altri sempre al primo posto. Felice e fortunato, questo è un segno da avere accanto per tutta la vita.

Il segno più fortunato dello zodiaco è nato a Novembre e Dicembre

Tra i segni più fortunati dello zodiaco uno spicca su tutti: il Sagittario. Con Giove come pianeta predominante è il segno che gode di tutta la fortuna possibile su lavoro, amore, soldi e soddisfazioni personali.

Nonostante questo non si accontenta mai, per questo desidera sempre di più ogni giorno.