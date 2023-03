Questo liquido elimina tartaro, muffa e calcare dal WC: usato per le pulizie

La pulizia di casa deve essere fatta con cadenza giornaliera, soprattutto se si tratta del WC. Ecco come farla al meglio.

Spesso per la pulizia acquistiamo molti detersivi diversi e non efficaci. In realtà, potrebbe bastare davvero poco.

Casa pulita: un rito fondamentale

La pulizia della casa è un compito che può essere facile o difficile, a seconda della quantità di spazio che devi pulire e della frequenza con cui lo fai. Tuttavia, se segui alcuni consigli e trucchi, puoi semplificare il processo e rendere la tua casa più pulita e accogliente.

Il primo passo per la pulizia della casa è la pianificazione. Devi decidere quale parte della casa pulire e quando farlo. Puoi fare una lista delle attività che devi completare e segnarle in un calendario per non dimenticarle.

Una volta che hai pianificato il tuo piano di pulizia, devi raccogliere gli strumenti giusti. Ci sono diversi prodotti di pulizia sul mercato, ma assicurati di scegliere quelli giusti per il tipo di superficie che stai pulendo.

Nel corso della pianificazione potresti inserire anche tutti i detergenti e detersivi da dover acquistare. Molto spesso, se ne comprano tanti, spendendo anche molti soldi, ma non sempre si rivelano efficaci come promettono.

Oggi ti proponiamo una miscela da realizzare in casa, per pulire il tuo bagno. Utilizzando questo composto assiduamente, otterrai dei risultati che ti lasceranno a bocca aperta.

Come effettuare la pulizia del WC: il trucco

Il trucco che ti proporremo oggi, per la pulizia della tua casa, consiste nel creare una miscela con degli ingredienti che si trovano in casa. Un rimedio casalingo che, pur essendo molto semplice da realizzare, è molto efficace.

Per prima cosa, ti occorreranno 120 ml circa di sapone liquido. Al sapone andrai ad aggiungere una tazzina di bicarbonato di sodio. Questo è un ingrediente utilizzato non soltanto in cucina ma anche per le pulizie per le sue proprietà sbiancanti ed igienizzanti.

Un altro ingrediente da aggiungere a questa miscela è costituito da una tazzina di acqua ossigenata. Ultimo ingrediente: una tazzina di aceto di vino bianco. Quando andrai a mescolare questo composto, per effetto del bicarbonato, si creerà un’effervescenza.

Dovrai mescolare fino a quando tutti gli ingredienti non si saranno amalgamati alla perfezione tra di loro. Poi, con l’aiuto di un colino, dovrai trasferire la miscela in una bottiglia di plastica oppure un flacone vuoto di detersivo a cui applicherai uno spruzzino. Il composto ottenuto misurerà circa 450 ml. Si tratta di una quantità sufficiente per poter pulire il tuo bagno per circa 20 giorni.

Te ne occorrerà una piccola quantità per poter pulire tutti i sanitari. Questa miscela, infatti, si rivela molto valida per pulire il gabinetto, rimuovendo calcare ed incrostazioni che si possono sedimentare al suo interno. Avrà un effetto igienizzante e deodorante.

Lascia agire per cinque minuti circa e poi tira lo scarico. Nel caso di sporco profondo, passa prima lo spazzolone. Oltre che per il gabinetto, potrai utilizzare il composto per tutti i sanitari e per le mattonelle.