Se vuoi che la tua casa splenda come non mai usa questo per pulire il pavimento

Pulire il pavimento in questo modo e con questo ingrediente significa avere la casa più profumata e pulita, come mai sino ad oggi.

Per avere una casa pulita e igienizzata si parte sempre dal pavimento. Le superfici sono spesso e volentieri un contenitore di germi e batteri, considerando le scarpe che le calpestano o anche solo il passaggio degli amici a quattro zampe. I pavimenti raccolgono tutto quanto, dai giochi sino alla polvere per arrivare ai peli e allle briciole. Insomma, per pulire il pavimento bene e avere una casa igienizzata serve un solo prodotto naturale.

Pavimento sporco, gli errori da non commettere

Sono molti gli errori da non commettere se il pavimento è sporco. Prima di tutto andrebbe lavato con il mocio almeno due volte al giorno, igienizzando ed eliminando il cattivo odore.

Molte persone tendono a pulire il pavimento, ma senza prima aver passato la scopa o l’aspirapolvere. Una superficie deve essere dapprima privata dei detriti e della sporcizia, subito dopo lavata a fondo.

Non è tutto, il mocio dovrà essere sempre lavato e igienizzato dopo che ha eseguito il suo lavoro. Ovviamente, andrà anche cambiato una volta al mese così che sia pulito e pronto a svolgere la sua sessione di pulizia.

Il pavimento deve essere lavato e risciacquato, per poi attendere che asciughi in maniera naturale. Per farlo risplendere usare un panno in microfibra pulito, così da eliminare l’umidità in eccesso che potrebbe sporcare nuovamente l’area.

Inoltre, la regola per una buona igiene sarebbe quella di non calpestare le superfici con le scarpe che si usano all’esterno. Il rischio di germi e batteri è sempre dietro l’angolo.

Rimedio naturale per pulire il pavimento e la casa

Come anticipato, ci sono degli errori da non fare in termini di pulizia e azioni comuni che peggiorano lo stato delle superfici. Il bicarbonato di sodio è il vero alleato che può essere usato per ogni tipo di pavimento senza rovinarlo.

Con la sua azione disinfettante, sgrassante, pulente e deodorante assicura una pulizia completa in tutta la casa e per lungo tempo.

Per una azione pulente potente, prendere del bicarbonato di sodio e versarlo in un secchio con dell’acqua tiepida. Lasciare riposare per cinque minuti e poi pulire il pavimento con il mocio, distribuendolo correttamente con due passate.

Si può anche aggiungere qualche goccia di olio essenziale alla lavanda o limone, così da profumare ancora di più gli ambienti.

Se il pavimento è da sgrassare, aggiungere alla soluzione del limone biologico in succo oppure due cucchiai di aceto di vino bianco. Sono tutti rimedi naturali che si possono usare anche tutti i giorni, così che la casa sia splendente e pulita.

Un consiglio: il bicarbonato di sodio può essere aggiunto anche al detersivo per pavimenti usato normalmente, così da potenziare l’azione pulente e igienizzante.