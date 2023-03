La moglie dello scrittore Paul Auster: “Mio marito ha il cancro”

La moglie dello scrittore Paul Auster ha rivelato sui social della malattia dell’uomo, rivelando alcuni particolari del cancro che lo affligge.

Siri Hustvedt è anche lei scrittrice e ha voluto sfogarsi sul mondo del web per la situazione molto brutta che la coppia sta vivendo, confessando le sue incertezze e le sue paure.

Paul Auster ha il cancro

Lo scrittore Paul Auster ha il cancro e a rivelarlo è stata la moglie Siri Hustvedt tramite un post su Instagram. Anche lei fa lo stesso mestiere del marito e le parole condivise sui social sono state criticare perché molti le hanno giudicate poco sensibili e rispettose verso la malattia, come a voler mettere a tutti i costi sotto i riflettori una condizione invece molto delicata e riservata.

Invece dalle parole della donna si evince ben altro, Siri infatti probabilmente ha voluto condividere il malessere del marito per poter trovare conforto nella solidarietà altrui. La donna sta lottando al suo fianco ma ha rivelato:

“vivere insieme a qualcuno che ha il cancro è un’esperienza di vicinanza e separazione. mio marito è bombardato di cure aggressive, provo ad essere empatica ma questo ho paura che mi renda inutile”.

La scrittrice è stata lontana dal mondo social per molto tempo e adesso ha rivelato che gli ultimi mesi questo si è verificato proprio per la diagnosi terribile del cancro al marito, arrivata a dicembre. Da quel momento non ha fatto altro che lottare insieme a lui.

Auster è in cura a New York, precisamente presso l’ospedale Sloan Kettering.

“Vivere da vicino questa realtà ti cambia la vita ogni giorno”

ha confessato con parole molto commoventi. Sicuramente se aldilà delle parole battute sulla tastiera avremmo potuto vedere il volto della donna, avremmo visto degli occhi lucidi e commossi perché la sua è una battaglia non semplice, sebbene non sia direttamente lei ad essere malata.

La vita familiare di Auster è segnata da un altro dramma terribile abbastanza recente, infatti lo scorso anno ha perso il figlio 44enne Daniel, morto per un’overdose da eroina. Il ragazzo era accusato dell’omicidio della sua bambina di 10 mesi.

Brevi cenni sulla carriera

Paul Auster, classe 1947, è uno scrittore, poeta, regista, attore, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense.

Grande protagonista della letteratura contemporanea americana ma anche mondiale, Auster è specializzato in romanzi a tema giallo e poliziesco, con una particolare attenzione alla psicoanalisi.

Fra le sue opere più conosciute abbiamo Trilogia di New York, Moon Palace, La musica del caso, Il libro delle illusioni e Follie di Brooklyn.

Nel 1981, dopo un matrimonio che non è finito bene in un periodo problematico segnato anche dalla morte del padre, lo scrittore ha finalmente sposato la donna della sua vita, Siri. Il successo nel lavoro è arrivato pochi anni dopo con la pubblicazione del romanzo di successo Trilogia di New York.

Anche in ambito cinematografico si fa apprezzare, infatti dirige film come Lulu on the Bridge e La vita interiore di Martin Frost.

Oggi, dopo l’annuncio della consorte, sono arrivati tanti messaggi di affetto da parte dei suoi fan e di nomi importanti nel mondo della scrittura e del cinema, ai quali si aggiunge anche il nostro: forza Paul!